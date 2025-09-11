Maduro anuncia despliegue militar en Venezuela en medio de mayor presencia de EU en el Caribe

En un acto desde Ciudad Caribia, una ciudadela en medio de las montañas de la costa central y cercana a Caracas, Maduro agregó que "nos vamos al combate por la paz".

"Estamos preparados para la lucha armada, si fuese necesario", dijo el mandatario acompañado de su ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y otros funcionarios.

"En este momento, de todas las costas venezolanas, desde la frontera con Colombia, desde el Oriente del país, de norte a sur y de este a oeste, tenemos todo un equipamiento de tropas", agregó.

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (Foto: AFP)

Fue el mayor anuncio de un despliegue militar en tiempos recientes. En mayo del 2008 el entonces presidente Hugo Chávez ordenó el envío de tropa, tanques y aviones de guerra a la frontera con Colombia.

En una transmisión simultánea desde varios puntos del país, la televisora estatal mostró desde aproximadamente las 5 y media de la mañana a la vicepresidente, Delcy Rodríguez, en el estado Sucre, en el extremo nororiental del país; y al ministro del Interior, Diosdado Cabello, desde Falcón, al extremo noroccidental venezolano, diciendo que el despliegue incluía ejército y armada.

Cabello dijo que estaba en Amuay, una de las refinerías más grande del país, mientras hablaba vestido de militar y otros uniformados con fusiles a su lado.

La vicepresidenta dijo que buscaban resguardar en todo el país la "infraestructura vital", las vías de comunicación y servicios.

El Gobierno había reforzadola presencia militar desde el fin de semana con tropas en cinco estados costeros venezolanos en la denominada fachada caribeña y atlántica como parte de la lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado el despliegue de un contigente militar en el sur del Caribe y ha dicho que es para operaciones contra los cárteles de la droga.