Los aliados y opositores de Trump en Latinoamérica: del apoyo a Bukele a las tensiones con Maduro

Desde enero, Trump trata de rehacer su papel en Latinoamérica con estrategias que van desde la imposición de aranceles, la ayuda económica y el despliegue de la fuerza militar, algo que no ocurrió desde hace por lo menos 30 años.

“Ningún presidente estadounidense ha ejercido tanta presión sobre la región desde el apogeo de la Guerra Fría, cuando Ronald Reagan centró sus esfuerzos allí en luchar contra las insurgencias centroamericanas de izquierda y el régimen sandinista en Nicaragua”, indica un artículo de The Wall Street Journal.

Estos son los aliados y adversarios de Trump en Latinoamérica.

Los aliados de Trump

Más que construir una relación bilateral a través de canales institucionales, Trump busca llevar la diplomacia directamente a través de su relación personal con los líderes de otros países. En el caso de Latinoamérica, la mayoría de los aliados de Trump pertenecen al espectro de la extrema derecha, aunque con matices en cada caso.

Javier Milei, Argentina

Javier Milei y Donald Trump se volverá a reunir la próxima semana. (FOTO: Spencer Platt/Getty Images y Al Drago/Reuters)

Javier Milei mostró desde el inicio de su presidencia en Argentina, en diciembre de 2023, que se alinearía con la política estadounidense, pero estrechó los lazos de Buenos Aires y Washington a la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Milei y Trump se reunieron hace una semana en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el mandatario estadounidense brindó un fuerte respaldo político y económico al gobierno del ultraliberal argentino.