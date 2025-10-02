Flotilla Sumud: presidentes, activistas y organizaciones del mundo condenan que Israel la haya interceptado

Sheinbaum exige repatriación inmediata

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió este jueves la r epatriación "inmediata" de los seis mexicanos que iban en una flotilla de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y fueron interceptados por Israel.

"Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito, tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros, evidentemente, pues darles todo el apoyo", expresó durante la mañanera del Pueblo.

Sheinbaum añadió que hasta el momento, los activistas están en el puerto de Asdod, donde no ha podido entrar apoyo consular mexicano.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Mayynez, compartió un video a través de su cuenta en 𝕏 en donde manifestó junto a la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, un reconocimiento a los activistas, además de solicitar que sean liberados.

¿Cuántos barcos conforman la Flotilla Global Sumud?

La flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe) se presenta como una "misión pacífica y no violenta". Partió de Barcelona a inicios de septiembre y estaba compuesta por unos 45 navíos con centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos. Hasta el momento se tiene el dato de la intercepción de 39 de éstos, y no se sabe de los demás porque no se tiene comunicación con la tripulación.

Reacciones a nivel internacional

Italia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticó el bloqueo de ayuda dirigida a Gaza, en la que fueron detenidos 40 ciudadanos de este país europeo, de acuerdo con datos de su gobierno.

"Obviamente haremos todo lo que podamos para garantizar a esta gente un regreso seguro a Italia lo antes posible. Continúo creyendo que todo esto no trae ningún beneficio al pueblo palestino”, expresó Meloni en una reunión de la Unión Europea en Dinamarca.

Turquía

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la acción muestra "nuevamente la brutalidad de Israel" y "la locura de sus líderes genocidas intentando esconder sus crímenes contra la humanidad en Gaza".

La fiscalía jefe del país también anunció la apertura de una investigación por el arresto de 24 turcos entre los pasajeros de la flotilla.

Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó a la delegación diplomática de Israel en Bogotá tras denunciar la detención de dos conciudadanas y exigir su liberación.

Brasil

Brasil condenó el bloqueo militar israelí de la flotilla en la que viajaban 15 de sus ciudadanos, entre ellas la diputada Luizianne Lins.

"Pasa a ser responsabilidad de Israel la seguridad de las personas detenidas", expresó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

España

España, con unos 65 participantes en la flotilla, convocó a la encargada de negocios de Israel en Madrid y la fiscalía para abrir una investigación, examinando posibles violaciones de los derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a las autoridades israelíes que respetaran el derecho internacional y protegieran a los ciudadanos franceses a bordo.

Bélgica

El canciller belga, Maxime Prévot, convocó a la embajadora de Israel por el arresto de siete conciudadanos que participaron en la flotilla.

Se prevé que se intensifiquen las exigencias a Israel sobre este tipo de acciones contra activistas que buscan llevar ayuda humanitaria a Gaza, región en la que según documenta la ONU, padece una hambruna en medio de la guerra entre el Estado hebreo y el movimiento islamista Hamás.

La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar esos barcos tras advertirles que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.

Con información de AFP