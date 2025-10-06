Sin embargo, la flotilla, de 45 embarcaciones, fue interceptada por Israel en aguas internacionales el miércoles pasado y más de 400 personas fueron detenidas, según las autoridades israelíes.

De esas, 171 fueron expulsadas de Israel este lunes por vía aérea y 161 llegaron a Atenas, incluidaThunberg. Entre ellos había 27 griegos, así como ciudadanos de casi otros 20 países.

Las 10 restantes fueron enviadas a Eslovaquia. En Bratislava, el ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la llegada de un ciudadano eslovaco junto con otras nueve personas de Países Bajos, Canadá y Estados Unidos.

"Nuestros sistemas internacionales están traicionando a los palestinos”

Activistas desplegaron una enorme bandera palestina en el área de llegadas del Aeropuerto Internacional de Atenas y le dieron la bienvenida a los expulsados, coreando "¡Libertad para Palestina!" y "¡Viva la flotilla!”

Thunberg calificó la flotilla Global Sumud como "el mayor intento jamás realizado por mar para romper el ilegal e inhumano asedio israelí”.

"¡Que esta misión tenga que existir es una vergüenza!", añadió la activista de 22 años. "Permítanme ser muy clara. Está ocurriendo un genocidio", dijo Thunberg a la multitud en el aeropuerto de Atenas refiriéndose a la acción militar israelí en Gaza.

"Nuestros sistemas internacionales están traicionando a los palestinos. Ni siquiera son capaces de impedir que se cometan los peores crímenes de guerra", dijo. "Lo que pretendíamos con la Flotilla Global Sumud era dar un paso al frente cuando nuestros gobiernos no cumplían con su obligación legal”.