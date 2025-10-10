Confirman 19 desaparecidos tras la explosión de la fábrica de explosivos militares en Tennessee

Explota planta de explosivos militares en Tennessee

Alrededor de las 7:45 hora local (12:45 GMT) explotó la planta de Accurate Energetic Systems, a unos 80 kilómetros al oeste de Nashville, según informó en rueda de prensa el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis.

"Tenemos varias personas en este momento con paradero desconocido (...) Sí tenemos algunos que han fallecido", mencionó.

Posteriormente, a las 3:00 horas local, confirmaron la desaparición de 19 personas.

Los esfuerzos por contactar a las autoridades locales y a la empresa no tuvieron éxito de inmediato, además, de la primera explosión sucedieron otras detonaciones, lo que retrasó la intervención de equipos de rescate.

David Stewart, técnico de Servicios de Emergencia del Condado de Hickman, informó que la oficina no pudo verificar la magnitud de los daños ni de las lesiones en una llamada telefónica realizada esta mañana.

De momento, se desconoce la causa de la explosión, y el sheriff mencionó que la investigación puede tardar varios días.

El alcalde del condado, Hickman, Jim Bates, dijo a CNN que la planta no tenía un historial de problemas de seguridad, aunque hubo una pequeña explosión de munición en 2014. En aquel incidente murió una persona y tres resultaron heridas, según el diario Tennessean.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee (TEMA, por sus siglas en inglés), informó que está apoyando a los funcionarios locales de los condados de Hickman y Humphreys para atender la emergencia, que ocurrió en la zona de Bucksnort.

“TEMA ha desplegado coordinadores de distrito para apoyar los esfuerzos de respuesta local. Estamos coordinando activamente con socios locales, estatales y federales para evaluar la situación y proporcionar la asistencia necesaria. Accurate Energetic Systems ha establecido un centro de asistencia familiar y TEMA está listo para ayudar a las familias afectadas”, compartió en la red social Facebook.

La agencia informó que a las 11:45 hora local, el Departamento de Salud de Tennessee aún no había informado ni confirmado ninguna muerte o lesión.

Por su parte, e gobernador republicano del estado, Bill Lee, comentó que las autoridades colaboran con las agencias locales y federales.

"Estamos monitoreando la situación en el condado de Hickman y las agencias estatales están respondiendo en colaboración con las agencias locales y federales. Solicitamos a los residentes de Tennessee que se unan a nosotros en oración por las familias afectadas por este trágico incidente", compartió en 𝕏.

La explosión se sintió en diferentes comunidades cercanas, como Lobelville, a 20 minutos en auto del incidente. Los residentes refirieron sentir que sus casas temblaban, y captaron el estruendo con sus cámaras domésticas.

Algunas de las imágenes fueron compartidas por redes sociales.

This is video by Cody Warren who lives in Lobelville. That is about 21 miles from the explosion in Bucksnort, TN.



THAT LOUD from 21 miles away (Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area in Hickman County, Tennessee.)



The video is from the moment of the explosion and… pic.twitter.com/V6EJOopBLu — Alma Gentil (@Chinoy200096633) October 10, 2025

¿Qué hace Accurate Energetic Systems, la empresa de la planta que explotó?

Accurate Energetic Systems, LLC (AES) desarrolla, fabrica y almacena explosivos adaptados para los sectores aeroespacial, democilión, minería y defensa militar.

AES “es un proveedor líder de materiales y tecnologías energéticas para la industria aeroespacial y de defensa. Reconocida por su precisión, seguridad y fiabilidad, AES se ha ganado la reputación de ser un socio de confianza en el suministro de soluciones explosivas avanzadas para este sector crítico”, menciona su sitio web oficial.

En el apartado dedicado a Defensa, destaca que cuenta con una gama de explosivos y propulsores, que van desde explosivos de alto rendimiento, ojivas o sistemas de terminación y destrucción de vuelos.

🚨 BREAKING



A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

Nota en desarrollo. Con información de Reuters.