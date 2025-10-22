En el gigante asiático destaca por una jornada laboral llamada 996, que fue inventada por el magnate tecnológico Jakc Ma, fundador de Alibaba.

El nombre proviene de que la jornada de trabajo es de 9 a. m. a 9 p. m. por 6 días a la semana.

¿En qué consiste el sistema de trabajo 996?

Jack Ma es un defensor de la jornada laboral de 12 horas, por lo que creó el sistema 996, y que desató un fuerte debate sobre la calidad del empleo en China.

Los empleados de esta compañía tenían un horario laboral de 12 horas diarias seis días a la semana. Según Ma, sin este sistema su empresa y parte de la economía de su país perderían vitalidad.

El tribunal supermo de China declaró ilegal ese sistema de trabajo. En marzo de 2019, se registraron protestas en contra de la llamada "esclavitud moderna".

Según reportes de prensa, existen otras compañías que imponen la jornada como el sitio de anuncios clasificados 58.com, la empresa matriz de TikTok, ByteDance, Youzan, Huawei y Pinduoduo, entre otras.

Países que lo imitan

Lejos de desatar críticas, este modelo de negocio se ha intentado importar en Silicon Valley, debido a la guerra que tienen las empresas tecnológicas por destacar en el desarrollo de la inteligencia artificial

El diario The New York Times publicó recientemente que existen casos, aún esporádicos, de estas extensas jornadas en la región, y que incluso se llega a mencionar que es parte del ADN de la cultura de Silicon Valley.

¿Y en México?

El gobierno federal dice tener en su agenda una propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas por semana, de las 48 actuales. Incluso, prevé presentar una iniciativa de reforma en noviembre próximo.

"En noviembre ya hace una propuesta a la Secretaría del Trabajo, ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente con todos los sindicatos y también con los empresarios. Nuestra idea es que avance 40 horas pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 14 de octubre.