Trump planea una misión para enviar tropas contras cárteles en México

El presidente planea enviar también a oficiales de inteligencia como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, de acuerdo con fuentes citadas por NBC News.
lun 03 noviembre 2025 10:54 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio sobre su Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en el Comedor del Estado de la Casa Blanca el 23 de octubre de 2025 en Washington, DC. Trump anunció los éxitos del grupo de trabajo de sus administraciones, incluidos los arrestos de más de 3.000 miembros de cárteles y terroristas extranjeros.
Donald Trump presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones “terroristas”. (FOTO: ALEX WONG/Getty Images via AFP)

La administración Trump ha comenzado la planificación detallada de una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses a México para atacar a los cárteles de la droga, según dos funcionarios estadounidenses y dos exaltos funcionarios estadounidenses familiarizados con el esfuerzo, a la cadena NBC News.

Las primeras etapas de entrenamiento para la posible misión, que incluiría operaciones terrestres dentro de México, ya han comenzado, dijeron los dos funcionarios actuales de los Estados Unidos.

Pero un despliegue en México no es inminente, dijeron los dos funcionarios estadounidenses y uno de los exfuncionarios estadounidenses. Las discusiones sobre el alcance de la misión están en curso, y no se ha tomado una decisión final, dijeron los dos funcionarios estadounidenses actuales.

Las tropas estadounidenses, muchas de las cuales serían del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, conocida como estatus del Título 50, dijeron los dos funcionarios actuales. Dijeron que los oficiales de la CIA también participarían.

En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas.

Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones “terroristas”.

Sin embargo, el senador demócrata Mark Kelly sostuvo en ABC News que no se traslada un grupo de combate hasta el Caribe "a menos que se tenga la intención de intimidar a un país" o de "comenzar operaciones militares en Venezuela".

La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La relación con México y su presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sido cauta en sus declaraciones sobre Trump, ha estado marcada por las tensiones arancelarias y las negociaciones comerciales, pero también con la seguridad y el combate al tráfico de drogas.

La semana pasada, Trump volvió a decir que, aunque respeta a Sheinbaum, México está controlado por los cárteles.

