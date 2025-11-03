Pero un despliegue en México no es inminente, dijeron los dos funcionarios estadounidenses y uno de los exfuncionarios estadounidenses. Las discusiones sobre el alcance de la misión están en curso, y no se ha tomado una decisión final, dijeron los dos funcionarios estadounidenses actuales.

Las tropas estadounidenses, muchas de las cuales serían del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, conocida como estatus del Título 50, dijeron los dos funcionarios actuales. Dijeron que los oficiales de la CIA también participarían.

En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas.

Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones “terroristas”.

Sin embargo, el senador demócrata Mark Kelly sostuvo en ABC News que no se traslada un grupo de combate hasta el Caribe "a menos que se tenga la intención de intimidar a un país" o de "comenzar operaciones militares en Venezuela".

La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La relación con México y su presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sido cauta en sus declaraciones sobre Trump, ha estado marcada por las tensiones arancelarias y las negociaciones comerciales, pero también con la seguridad y el combate al tráfico de drogas.

La semana pasada, Trump volvió a decir que, aunque respeta a Sheinbaum, México está controlado por los cárteles.