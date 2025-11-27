¿Qué sabemos del incendio?

El origen del incendio del miércoles no estaba claro, pero no se podía ocultar la facilidad con la que el fuego se propagó rápidamente por la malla verde e hizo que las celosías de bambú cayeran al suelo envueltas en llamas.

Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 plantas del complejo Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de la zona norte, que se encontraba en obras.

El fuego aún era visible el jueves en la tarde en algunas de las ventanas, mientras los rescatistas rociaban con mangueras los exteriores carbonizados.

Los incendios en cuatro de las ocho torres de apartamentos ya fueron extinguidos y los demás en otros tres edificios están "bajo control", según las autoridades. El rascacielos restante no se vio afectado.

¿Por qué Hong Kong usa andamios de bambú?

Durante décadas, en esta antigua colonia británica llena de rascacielos, el bambú ha sido el material preferido para los andamios: barato, abundante y flexible, unido con cuerdas de nailon.

La artesanía se originó en la China continental, donde el bambú, considerado como símbolo de gracia y fortaleza moral, ha sido desde la antigüedad una piedra angular de la arquitectura china.

Los andamios de bambú se remontan al menos a la dinastía Han, hace unos 2,000 años, e incluso se dice que se utilizó para andamios y herramientas en la construcción de la Gran Muralla.

Esta técnica se ha utilizado incluso para construir algunos de los rascacielos más altos de la ciudad, como el edificio sede del banco HSBC, obra del arquitecto británico Norman Foster.

En la actualidad, sin embargo, se ha sustituido en gran medida por andamios y abrazaderas metálicas más resistentes. Pero Hong Kong, a pesar de su modernidad, aún cuenta con unos 2,500 maestros de andamios de bambú registrados que ejercen su oficio, según cifras oficiales.