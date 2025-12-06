Zelenski sostiene llamada con el enviado especial de Trump para abordar el conflicto con Rusia

"Ucrania está decidida a seguir trabajando de buena fe con la parte estadounidense para lograr la paz. Acordamos los próximos pasos y formatos para las conversaciones con Estados Unidos", dijo Zelenski en X.

Witkoff y Kushner mantuvieron esta semana dos días de conversaciones con el negociador principal de Ucrania, Rustem Umerov, que ambas partes calificaron de "discusiones constructivas para avanzar en un camino creíble hacia una paz duradera y justa en Ucrania".

Zelenski sostuvo que está esperando a que Umerov le diera un informe detallado en persona en Kiev.

"No todo puede discutirse por teléfono, así que tenemos que trabajar estrechamente con nuestros equipos sobre ideas y propuestas", dijo Zelenski. "Nuestro planteamiento es que todo debe ser viable: cada medida crucial para la paz, la seguridad y la reconstrucción".

Las conversaciones se dan en un momento en donde Washington busca una solución al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Estados Unidos presentó hace 10 días un proyecto en 28 puntos, redactado sin los aliados europeos de Kiev y que luego enmendó tras reunirse con los europeos y los ucranianos en Ginebra. Desde entonces, multiplica los contactos diplomáticos para finalizarlo.

El plan inicial de Estados Unidos preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk, e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas.