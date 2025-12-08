El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en agosto el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar a embarcaciones sospechosas de transportar droga desde Venezuela.

Hasta el 4 de diciembre, Estados Unidos lanzó 22 ataques letales contra embarcaciones civiles, en los cuales han muerto 87 civiles. Estos asesinatos son ilegales bajo el derecho nacional e internacional, de acuerdo con expertos.

El despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además de dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15,000.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha alegado en repetidas ocasiones que la acumulación de tropas estadounidenses está diseñada para expulsarlo del poder.

Para mantener este tipo de despliegues, Estados Unidos necesita todo tipo de asistencia, desde pistas de aterrizaje hasta puntos de abastecimiento y radares en puestos avanzados, maniobras y campamentos para sus soldados.

Estos son algunos de los países y territorios en el Caribe que han brindado este tipo de apoyo a Estados Unidos.

Trinidad y Tobago

Estados Unidos está ayudando a su país, situado a unos diez kilómetros de Venezuela, a instalar un radar en un nuevo aeropuerto para ayudar a detectar petróleo y drogas de Venezuela. (ANDREA DE SILVA/REUTERS)

Este pequeño país, ubicado en frente de las costas de Venezuela, ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en su ofensiva en el Caribe.