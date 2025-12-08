Estos tres líderes internacionales están entre los mejores vestidos en 2025 

“Durante el año, todos nos hicieron reflexionar, debatir e incluso cuestionar el significado de la autoexpresión”, indicó Madison Malone Kisher, pertoeta de cultura del internet para el Times.

Entre los seleccionados hay tres personas relacionadas con el mundo de la política. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el papa León XIV, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Estas son las razones por las que la publicación reconoció a estos personajes como unos de los mejores vestidos del año que está por terminar.

Claudia Sheinbaum y los bordados indígenas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue reconocida por su uso de textiles indigenas. Principalmente destaca el uso de vestimentas con bordados tradicionales. También destacaron su defensa de los artesanos globales que sufrieron de abusos de marcas globales.

El papa León XIV y su gorra de béisbol

Robert Francis Prevost hizo historia en el Vaticano al convertirse en abril en el primer papa estadounidense (y peruano) de la historia. Aunque conserva en gran parte el estilo modesto de su predecesor, el papa Francisco, al no usar los antes tradicionales zapatos rojos de los líderes de la iglesia católica, León XIV sí vino a darle un toque de novedad al vestuario papal. Se le ha visto usar una gorra de los Chicago White Sox, equipo del que es aficionado.

Melania Trump y sus sombreros

Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero y junto con él lo hizo su esposa, la exmodelo esloveno-estadounidense Melania Trump. Su estilo, que generó polémica en varias ocasiones durante el primer mandato de Trump, ahora es más serio. Pero lo que han robado los reflectores, son sus sombreros, que suelen cubrirle parte del rostro.