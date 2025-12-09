Los efectos fueron más pronunciados entre los niños de hogares económicamente desfavorecidos, hogares con menos acceso a agua limpia y de zonas urbanas.

Por ejemplo, en la Franja de Gaza, una de las partes constitutivas de Palestina, se declaró la hambruna en septiembre de este año. El total de la población de menores de cinco años está en peligro de sufrir malnutrición aguda, lo que también es un factor que afecta su desarrollo cognitivo.

“Necesitamos urgentemente más investigación para identificar los mecanismos que explican estos efectos y los factores que protegen a los niños o aumentan su vulnerabilidad. Dicho trabajo ayudará a identificar objetivos concretos para políticas e intervenciones que fortalezcan la preparación, la adaptación y la resiliencia a medida que el cambio climático se intensifique”, indicó Cuartas.

Años más calurosos

Este estudio fue publicado el mismo día que científicos del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea señalaron que 2025 probablemente será el segundo o tercer año más caluroso en los registros.

Este año también se completará probablemente el primer periodo de tres años en el que la temperatura media mundial superó en 1.5 grados centígrados la del periodo preindustrial de 1850-1900, cuando el ser humano empezó a quemar combustibles fósiles a escala industrial, señaló el C3S en un boletín mensual.

El año pasado fue el más caluroso jamás registrado en el planeta.

Aunque los patrones meteorológicos naturales hacen que las temperaturas fluctúen de año en año, los científicos han documentado una clara tendencia al calentamiento de las temperaturas globales a lo largo del tiempo, y han confirmado que la principal causa de este calentamiento son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los últimos 10 años han sido los más cálidos desde que se tienen registros.

El umbral global de 1.5 grados centígrados es el límite de calentamiento que los países se comprometieron a tratar de impedir en virtud del acuerdo climático de París de 2015, para evitar las peores consecuencias del calentamiento.

Técnicamente, el mundo aún no ha incumplido ese objetivo, que se refiere a una temperatura media global de 1.5 grados Celsius durante décadas. Pero la ONU dijo este año que el objetivo de 1.5 grados Celsius ya no puede alcanzarse de forma realista e instó a los gobiernos a reducir más rápidamente las emisiones de CO2 para evitar sobrepasar la meta.