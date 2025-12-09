Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

El calor extremo afecta el desarrollo cognitivo de los niños

Los infantes que viven en zonas con temperaturas promedio mayores a 30 grados son menos propensos a alcanzar hitos básicos de comprensión lectora y matemáticas que niños de otros lugares.
mar 09 diciembre 2025 12:05 PM
Dos niños juegan en una fuente.
Los investigadores analizaron datos de 19,607 niños de tres y cuatro años de Gambia, Georgia, Madagascar, Malawi, Palestina y Sierra Leona. (FOTO: mikeclarke999/Getty Images/iStockphoto)

El cambio climático genera efectos adversos en el desarrollo cognitivo de los niños, de acuerdo con un estudio de académicos de la Universidad de Nueva York publicado este lunes.

Los niños expuestos a temperaturas mayores a los 30 grados tienen entre 5 y 6.7% menos probabilidades de cumplir con los hitos básicos de desarrollo para la alfabetización y las matemáticas en comparación con los niños expuestos a temperaturas inferiores en la misma región y temporada, indica el estudio, publicado en el Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Publicidad

“Si bien la exposición al calor se ha relacionado con resultados negativos de salud física y mental a lo largo de la vida, este estudio proporciona un nuevo conocimiento de que el calor excesivo afecta negativamente el desarrollo de los niños pequeños en diversos países”, indica Jorge Cuartas, profesor asistente de psicología aplicada en la Universidad de Nueva York Steinhardt y principal autor del estudio.

“Estos hallazgos deberían alertar a los investigadores, legisladores y profesionales de la urgente necesidad de proteger el desarrollo de los niños en un mundo en calentamiento”, dijo Cuartas, de acuerdo con un comunicado de la Universidad de Nueva York.

Los investigadores analizaron datos de 19,607 niños de tres y cuatro años de Gambia, Georgia, Madagascar, Malawi, Palestina y Sierra Leona. Estos países fueron seleccionados porque tenían datos detallados sobre el desarrollo infantil, los factores del hogar y el clima, lo que permitió a los investigadores estimar la exposición de los niños a diferentes temperaturas.

Para evaluar el desarrollo de los niños, los investigadores utilizaron el Índice de Desarrollo de la Primera Infancia (ECDI), que mide los hitos básicos del desarrollo en cuatro áreas: habilidades relacionadas con la lectura y los números (alfabetización y aritmética), desarrollo socioemocional, enfoques de aprendizaje y desarrollo físico.

Publicidad

Los efectos fueron más pronunciados entre los niños de hogares económicamente desfavorecidos, hogares con menos acceso a agua limpia y de zonas urbanas.

Por ejemplo, en la Franja de Gaza, una de las partes constitutivas de Palestina, se declaró la hambruna en septiembre de este año. El total de la población de menores de cinco años está en peligro de sufrir malnutrición aguda, lo que también es un factor que afecta su desarrollo cognitivo.

“Necesitamos urgentemente más investigación para identificar los mecanismos que explican estos efectos y los factores que protegen a los niños o aumentan su vulnerabilidad. Dicho trabajo ayudará a identificar objetivos concretos para políticas e intervenciones que fortalezcan la preparación, la adaptación y la resiliencia a medida que el cambio climático se intensifique”, indicó Cuartas.

Años más calurosos

Este estudio fue publicado el mismo día que científicos del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea señalaron que 2025 probablemente será el segundo o tercer año más caluroso en los registros.

Este año también se completará probablemente el primer periodo de tres años en el que la temperatura media mundial superó en 1.5 grados centígrados la del periodo preindustrial de 1850-1900, cuando el ser humano empezó a quemar combustibles fósiles a escala industrial, señaló el C3S en un boletín mensual.

El año pasado fue el más caluroso jamás registrado en el planeta.

Aunque los patrones meteorológicos naturales hacen que las temperaturas fluctúen de año en año, los científicos han documentado una clara tendencia al calentamiento de las temperaturas globales a lo largo del tiempo, y han confirmado que la principal causa de este calentamiento son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los últimos 10 años han sido los más cálidos desde que se tienen registros.

El umbral global de 1.5 grados centígrados es el límite de calentamiento que los países se comprometieron a tratar de impedir en virtud del acuerdo climático de París de 2015, para evitar las peores consecuencias del calentamiento.

Técnicamente, el mundo aún no ha incumplido ese objetivo, que se refiere a una temperatura media global de 1.5 grados Celsius durante décadas. Pero la ONU dijo este año que el objetivo de 1.5 grados Celsius ya no puede alcanzarse de forma realista e instó a los gobiernos a reducir más rápidamente las emisiones de CO2 para evitar sobrepasar la meta.

Publicidad

Tags

Cambio climático Niños

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad