El más reciente reporte indica que respecto a la peligrosidad que se registra en el país, particularmente en el número de eventos violentos dirigidos contra civiles, México ocupa la segunda posición, con 6,263 ataques, equivalente a 77.6% de un total de 8, 070 eventos contabilizados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

En comparación con Palestina, aunque éste tiene un número más elevado de ataques contra civiles en el periodo de referencia (7, 811), estas agresiones representan el 51.8% de los 15, 063 eventos violentos registrados.

Con estos datos, se observa que la violencia en México está más enfocada en afectar a civiles que en atacar a objetivos militares o gubernamentales.

Palestine, Mexico & Ukraine are the most dangerous places in the world — yet conditions keep shifting. Palestine is now the third-most-deadly place, Syria’s deaths rose sharply, and gang violence reshaped dynamics in Haiti & Ecuador. 2025 Conflict Index: https://t.co/v93ntLj9MZ pic.twitter.com/zfTra0ET6J — ACLED (@ACLEDINFO) December 11, 2025

La imagen corresponde al 13 de julio de 2025 cuando familiares de un hombre asesinado a tiros por desconocidos reaccionan en la escena de un crimen en la comunidad de Tacuichamona, Sinaloa. (Foto: Jesus Bustamante/Reuters)

En cuanto a fragmentación (recuento de todos los grupos no estatales armados, organizados y activos), México ocupa la tercera posición a escala global, solo superado por Myanmar e India.

En México operan 113 grupos armados, lo que refleja el poderío de los cárteles del narcotráfico, trata de personas, huachicoleo, extosionadores, entre otros. El país que gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum solo es superado por Myanmar que tiene 1,244 e India con 145 grupos armados.

Además de México, el reporte de ACLED detalla que Haití se volvió más mortal y peligroso para los civiles, toda vez que más de 4,500 haitianos murieron como resultado de la violencia política, mientras que la violencia selectiva contra civiles también aumentó.

Ecuador se volvió más mortífero con más de 1,000 personas más asesinadas como resultado de la violencia política que en 2024.