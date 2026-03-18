El programa nuclear iraní fue aniquilado en 2025, confirma la inteligencia de EU

"Como resultado de la Operación Martillo de Medianoche ("Midnight Hammer"), el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. Desde entonces no se han realizado esfuerzos para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento", declaró Gabbard en su testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado.

Al ser interrogada por un senador demócrata sobre por qué no repitió dicha conclusión ante las cámaras, Gabbard respondió que no tuvo tiempo suficiente para leer el testimonio completo durante la audiencia, aunque no negó la validez de la evaluación.

¿Qué pasó con el programa nuclear de Irán?

Trump ha afirmado reiteradamente que ordenó el ataque contra Irán —en colaboración con Israel— el pasado 28 de febrero debido a una "amenaza inminente”.

Tras el bombardeo de junio de 2025, Trump declaró que Estados Unidos había destruido por completo las instalaciones nucleares de Irán.

Sin embargo, desde el inicio de su más reciente conflicto bélico, ha sostenido que Teherán se encontraba a pocas semanas de obtener una bomba atómica, una afirmación que no comparten la mayoría de los observadores.

Trump dejó abierta la puerta para un acuerdo diplomático y a lo largo de febrero, Washington y Teheran entablaron negociaciones sobre el programa nuclear iraní. De acuerdo con el mediador de estas conversaciones, Oman, Irán había hecho concesiones sin precedentes, pero fueron insuficientes para la Casa Blanca.

Un asesor de alto nivel de Gabbard —quien, en su etapa como congresista, había liderado la oposición a una guerra con Irán— presentó su dimisión el martes, argumentando que no existía ninguna "amenaza inminente" y que Trump fue inducido a error por Israel y los medios de comunicación.