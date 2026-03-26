Trump retrasa al 6 de abril su amenaza de atacar la infraestructura eléctrica de Irán

"Las conversaciones continúan y, pese a las declaraciones erróneas de los Medios de Noticias Falsas y de otros, van muy bien”, agregó.

El sábado, el presidente había dado primero 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas del país . El lunes, Trump anunció que ambos países habían iniciado negociaciones "muy buenas y fructíferas", por lo que concedió un nuevo plazo, de cinco días, que vencía este viernes.

Horas antes este jueves, en una reunión de gabinete, Trump rechazó las versiones de que estuviera buscando una vía de escape, mientras los precios del petróleo se disparan y aumenta la presión política para evitar el tipo de guerra prolongada en Oriente Medio que él mismo había desdeñado en el pasado.

"Hoy leí una noticia que decía que estoy desesperado por lograr un acuerdo", dijo Trump a los periodistas. "Es todo lo contrario. No me importa", aseguró.

En la misma reunión criticó a sus aliados de la OTAN luego de que rechazaran sus llamados a enviar recursos navales para asegurar el estrecho de Ormuz, el cuello de botella petrolero que Irán ha cerrado de facto.

"Lo diré públicamente. Estamos muy decepcionados con la OTAN, porque l a OTAN no ha hecho absolutamente nada ", dijo Trump.

¿Qué dice Irán sobre las negociaciones?

Las autoridades iraníes, sin embargo, han rechazado que estén en curso negociaciones con el país norteamericano y, por el contrario, afirman que resistirán los ataques estadounidenses.

Irán "no tiene la intención de negociar" sino de "seguir resistiendo", afirmó el miércoles por la noche el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi.

Que Estados Unidos "hable de negociaciones ahora es un reconocimiento de derrota" por parte de Washington, estimó también el jefe de la diplomacia iraní en declaraciones a la televisión estatal.

La República Islámica quiere "poner fin a la guerra con sus propias condiciones", "de tal manera que no vuelva a repetirse nunca más", añadió Araqchi.

Las señales contradictorias de Trump impulsaron los precios del petróleo, que cerraron al alza este jueves.

El barril de la referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo cerró con un avance de 4.61% a 94.48 dólares. El Brent del mar del Norte para el mismo mes repuntó 5.66% en la sesión, para terminar a 108.01 dólares por barril, e incluso rozó los 110 dólares por barril por primera vez desde su caída el lunes.

Con información de AFP