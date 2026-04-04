Trump advierte a Irán que tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre Ormuz

"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el presidente este sábado, y añadió: "¡Gloria a DIOS!".

En un primer momento, el 21 de marzo, Trump había amenazado con "aniquilar" las centrales eléctricas de Irán, al comenzar por la más grande del país, si Teherán "no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas", según escribió.

Sin embargo, dos días después, declaró que Washington estaba manteniendo "conversaciones muy buenas y productivas" con las autoridades iraníes y que había pospuesto por cinco días cualquier ataque contra las centrales eléctricas.

Posteriormente, volvió a prorrogar el plazo, fijando su vencimiento para las 24:00 horas del martes.

Expertos han señalado que los ataques contra la infraestructura energética civil podrían constituir un crimen de guerra.