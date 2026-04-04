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Internacional

Trump advierte a Irán que tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre Ormuz

El presidente de Estados Unidos dijo este sábado que de no llegar a un acuerdo podría desatar "infierno" sobre el país islámico.
sáb 04 abril 2026 09:35 AM
donald trump y ormuz
A través de sus redes sociales, Donald Trump recordó que Irán tiene 48 horas para tener un acuerdo sobre Ormuz o podría desatar un "infierno" en el país. (ALEX BRANDON/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho estratégico de Ormuz o se enfrentará a un "infierno".

"Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ", escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.

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"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el presidente este sábado, y añadió: "¡Gloria a DIOS!".

En un primer momento, el 21 de marzo, Trump había amenazado con "aniquilar" las centrales eléctricas de Irán, al comenzar por la más grande del país, si Teherán "no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas", según escribió.

Sin embargo, dos días después, declaró que Washington estaba manteniendo "conversaciones muy buenas y productivas" con las autoridades iraníes y que había pospuesto por cinco días cualquier ataque contra las centrales eléctricas.

Posteriormente, volvió a prorrogar el plazo, fijando su vencimiento para las 24:00 horas del martes.

Expertos han señalado que los ataques contra la infraestructura energética civil podrían constituir un crimen de guerra.

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Donald Trump Irán Guerra

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