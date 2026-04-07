¿Cuáles son los 10 puntos del plan que Irán presenta a EU para un alto al fuego?

Trump afirmó que Estados Unidos estaba "muy avanzado" en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, que había presentado un plan de 10 puntos que él calificó de "viable".

¿En qué consisten los 10 puntos presentados por Irán?

De acuerdo con un medio estatal iraní, citado por la BBC, los puntos presentados por Irán para una negociación son los siguientes:

1. Cese total de la guerra en Irak, Líbano y Yemen

2. Cese completo y permanente de la guerra contra Irán, sin límite de tiempo

3. Fin de todos los conflictos en la región en su totalidad

4. Reapertura del Estrecho de Ormuz

5. Establecimiento de un protocolo y de condiciones para garantizar la libertad y la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz

6. Pago íntegro de compensaciones a Irán por los costos de reconstrucción

7. Compromiso total de levantar las sanciones contra Irán

8. Liberación de los fondos iraníes y de los activos congelados en poder de Estados Unidos

9. Irán se compromete plenamente a no buscar la posesión de armas nucleares

10. El alto el fuego inmediato entra en vigor en todos los frentes de forma inmediata tras la aprobación de las condiciones anteriores

Con información de AFP