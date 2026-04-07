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¿Cuáles son los 10 puntos del plan que Irán presenta a EU para un alto al fuego?

El plan presentado por Teherán incluye el cese total de las hostilidades, el retiro de las tropas estadounidenses de Medio Oriente y el levantamiento de las sanciones en su contra.
mar 07 abril 2026 07:26 PM
Estados Unidos El presidente Donald Trump llega a una conferencia de prensa en James S. Sala de conferencias de prensa de Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, DC.
Trump afirmó que Estados Unidos estaba "muy avanzado" en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, que había presentado un plan de 10 puntos que él calificó de "viable". (FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images)

Estados Unidos e Irán acordaron el martes un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar.

Tras más de un mes de ataques de Estados Unidos e Israel, Irán dijo que había aceptado entablar conversaciones con Washington, que comenzarán el viernes en Pakistán, para poner fin al conflicto.

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Trump afirmó que Estados Unidos estaba "muy avanzado" en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, que había presentado un plan de 10 puntos que él calificó de "viable".

¿En qué consisten los 10 puntos presentados por Irán?

De acuerdo con un medio estatal iraní, citado por la BBC, los puntos presentados por Irán para una negociación son los siguientes:

1. Cese total de la guerra en Irak, Líbano y Yemen
2. Cese completo y permanente de la guerra contra Irán, sin límite de tiempo
3. Fin de todos los conflictos en la región en su totalidad
4. Reapertura del Estrecho de Ormuz
5. Establecimiento de un protocolo y de condiciones para garantizar la libertad y la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz
6. Pago íntegro de compensaciones a Irán por los costos de reconstrucción
7. Compromiso total de levantar las sanciones contra Irán
8. Liberación de los fondos iraníes y de los activos congelados en poder de Estados Unidos
9. Irán se compromete plenamente a no buscar la posesión de armas nucleares
10. El alto el fuego inmediato entra en vigor en todos los frentes de forma inmediata tras la aprobación de las condiciones anteriores

Con información de AFP

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Tags

Irán Estados Unidos Negociaciones de paz

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