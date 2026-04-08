"Ahora, la misma 'base viable sobre la que negociar' ha sido violada de manera abierta y clara, incluso antes de que comenzaran las negociaciones. En tal situación, un alto al fuego bilateral o las negociaciones son poco razonables", agregó.

Por su parte presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles en una llamada con su par francés, Emmanuel Macron, que el cese el fuego en Líbano forma parte de las "condiciones esenciales" expuestas por su país en un plan de 10 puntos de cara a las negociaciones con Estados Unidos, reportó la agencia Isna.

Irán detuvo el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz después de que Israel atacara el Líbano, informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

De acuerdo con esta agencia, solo dos petroleros han cruzado el estrecho desde que entró en vigor el alto al fuego.

Estados Unidos responde

El vicepresidente JD Vance, que encabezará el sábado la delegación de Estados Unidos en las conversaciones con Irán, estimó el miércoles que corresponde a los dirigentes iraníes decidir si la tregua fracasa a causa de Líbano.

"Si Irán quiere que esta negociación se rompa por un conflicto en el que los están machacando en Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, y que Estados Unidos nunca ha dicho que formara parte del alto el fuego, es su elección. Creemos que sería una estupidez, pero es su elección", declaró Vance antes de partir de Budapest.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó un día antes la propuesta como una "base viable para negociar" con Teherán, más allá de la tregua de dos semanas decidida el martes por la noche.