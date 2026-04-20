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Internacional

Japón alerta de un posible "gran" terremoto tras el sismo ocurrido en el norte del país

Un temblor de magnitud 7.7 golpea el país asiático, sin que se reporten daños importantes ni heridos, de acuerdo con las autoridades niponas.
lun 20 abril 2026 09:28 AM
Esta foto muestra un mensaje de advertencia en una pantalla de una transmisión en vivo en NHK con alerta de tsunami después de que un terremoto azotó el norte de Japón, en Tokio el 20 de abril de 2026. Un terremoto de magnitud 7,4 golpeó el norte de Japón el 20 de abril, dijo la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), emitiendo una advertencia de tsunami para olas de hasta tres metros (10 pies).
El sismo del lunes provocó una alerta de tsunami. (FOTO: PHILIP FONG/AFP)

Japón emitió un aviso especial este lunes que alertaba de un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8 o superior, después de que un potente temblor sacudiera el norte del país y diera lugar a una alerta por tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó en un comunicado que "la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales".

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El aviso para la región septentrional llegó horas después de que en esa zona se detectara un terremoto de magnitud 7.7, que hizo temblar edificios de la capital, Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro.

El terremoto tuvo lugar a las 16:53 horas (1:53 horas, tiempo del Centro de México) en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de la prefectura de Iwate.

De momento no se reportaron daños importantes ni heridos, según dijo en rueda de prensa el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara.

Otro oficial gubernamental dijo en televisión que "aunque no se sabe si se producirá [otro] terremoto importante, les pedimos que tomen medidas para prepararse, basándonos en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad".

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico.

El archipiélago, poblado por unos 125 millones de habitantes, suele registrar alrededor de 1,500 sacudidas cada año y concentra aproximadamente el 18% de los terremotos del planeta.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

En 2011 un terremoto de magnitud 9.0 desencadenó un tsunami que dejó 18.500 muertos o desaparecidos y provocó una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

Con información de AFP

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