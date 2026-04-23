Estados Unidos reclasifica la marihuana medicinal como una droga menos peligrosa

Esta medida del gobierno federal va en línea con las legislaciones locales: en 24 de los 50 estados federados la marihuana y sus derivados son legales para cualquier tipo de consumo y en 40 lo son para uso medicinal.

Antes de esta modificación, la marihuana compartía clasificación con la heroína y la metanfetamina en la conocida como Lista I, una categoría reservada para las drogas "sin uso médico aceptado y con un alto potencial de abuso", según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Ahora se ha trasladado al tercer nivel de los cinco que contiene esta lista del gobierno de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia afirmó que esta medida se toma para responder a una orden ejecutiva firmada en diciembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene como objetivo aumentar la investigación de los usos medicinales de la marihuana.

El gobierno comenzará a celebrar audiencias en junio para evaluar "cambios más amplios en la clasificación de la marihuana en la legislación federal".

Esta medida no legaliza el consumo de marihuana en los estados donde sigue estando prohibido ni aprueba su uso como droga recreativa.

Trump dijo en diciembre que el cambio facilitará el acceso a esta droga para "usos médicos legítimos" , como en casos de cáncer y de dolores crónicos: "Hay gente que me suplica que haga esto. Gente que sufre un dolor terrible", dijo.

La medida del gobierno tiene como objetivo reducir las barreras a la investigación, ya que el proceso de autorizar estudios clínicos con sustancias de la Lista I tiene muchas trabas.

"Estas medidas permitirán una investigación más específica y rigurosa sobre la seguridad y la eficacia de la marihuana", afirmó el fiscal Blanche.

También supondrá un impulso para las empresas que producen y venden cannabis legalmente.