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Internacional

¿Quién es Roberto Lazzeri, la propuesta de Sheinbaum para ser el embajador en EU?

Lazzari cuenta con experiencia en el sector público, principalmente en la Secretaría de Hacienda, en la que trabajó con Edgar Amador y Rogelio de la O.
jue 23 abril 2026 11:31 AM
Roberto Lazzeri Montaño, director General de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, durante el inicio de la convocatoria del Programa "Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México". 
Roberto Lazzeri Montaño fue nombrado director General de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior en agosto de 2025. (FOTO: CUARTOSCURO/Galo Cañas Rodríguez)

Roberto Lazzeri Montaño es el elegido de la presidenta Claudia Sheinbaum para sustituir a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos, en un momento en que la relación bilateral vive momentos de tensión.

"Roberto trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, tiene una muy buena relación con todo el gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos porque será una de sus funciones", indicó Sheinbaum esta mañana.

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El relevo en la embajada en Washington llega en un momento en el que México y Estados Unidos enfrentan mayor tensión, luego del asesinato de dos agentes de la CIA en territorio mexicano.

Lazzeri Montaño, quien actualmente es director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), también deberá hacer frente a la revisión del T-MEC

Qué estudios tiene Roberto Lazzeri y cuál es su trayectoria

Roberto Lazzeri Montaño es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), del que se graduó en 2005 con la tesis “La Economía del Distrito Federal: aglomeraciones, localización espacial y economías externas en los sectores líderes”, de acuerdo con la misma institución.

El funcionario también cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Su carrera en el sector público inició ese año, en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el que administraba el portafolio de deuda pública local.

En 2009 se desempeñó como gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

Se desempeñó como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupó desde julio de 2022. Anteriormente, servía como director general de Deuda Pública y director general de Captación, en la misma Secretaría, a la cual ingresó en 2020.

Lazzeri Montaño ocupó puestos de alta responsabilidad en la misma dependencia, como director general de Deuda Pública y director general de Captación.

Fue nombrado en agosto de 2025 como director general de Nafin y del Bancomext.

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Estados Unidos Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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