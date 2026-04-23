El relevo en la embajada en Washington llega en un momento en el que México y Estados Unidos enfrentan mayor tensión, luego del asesinato de dos agentes de la CIA en territorio mexicano.

Lazzeri Montaño, quien actualmente es director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), también deberá hacer frente a la revisión del T-MEC

Qué estudios tiene Roberto Lazzeri y cuál es su trayectoria

Roberto Lazzeri Montaño es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), del que se graduó en 2005 con la tesis “La Economía del Distrito Federal: aglomeraciones, localización espacial y economías externas en los sectores líderes”, de acuerdo con la misma institución.

El funcionario también cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Su carrera en el sector público inició ese año, en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el que administraba el portafolio de deuda pública local.

En 2009 se desempeñó como gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

Se desempeñó como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupó desde julio de 2022. Anteriormente, servía como director general de Deuda Pública y director general de Captación, en la misma Secretaría, a la cual ingresó en 2020.

Lazzeri Montaño ocupó puestos de alta responsabilidad en la misma dependencia, como director general de Deuda Pública y director general de Captación.

Fue nombrado en agosto de 2025 como director general de Nafin y del Bancomext.