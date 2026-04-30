¿Por qué se celebra el 1 de mayo el Día del trabajo?

¿Por qué se conmemora el 1 de mayo?

El Día Internacional de los Trabajadores fue instituido por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París, 1889) en homenaje a los Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que iniciaron protestas laborales el 1 de mayo de 1886. La manifestación obrera fue impulsada por los trabajadores de las fábricas de Chicago para exigir a los empresarios una jornada laboral de 8 horas.

Sin embargo, el 4 de mayo tuvo su punto culminante, conocida como la Revuelta de Haymarket o masacre de Haymarket, en la que la policía utilizó bombas para disolver la manifestación. Posteriormente, se condenó a muerte a cinco trabajadores y penas de cárcel a otros tres.

“La voz que van a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora» (frase de August Spies, uno de los “Mártires de Chicago”, líderes de la huelga iniciada el 1° de mayo de 1886, momentos antes de que ocurriera su ejecución).

La represión de este hecho resonó en organizaciones de muchos países que usaron la fecha para la defensa de los derechos laborales. Así, el 1 de mayo fue institucionalizado por la Segunda Internacional Socialista, tras el Congreso de Bruselas de 1891.

Más de 80 países conmemoran la fecha. Estados Unidos tiene su versión como 'Labor Day', que se festeja el primer lunes de septiembre.

Día del Trabajo en México

En México, la lucha por los derechos laborales tiene origen a principios del siglo XX. La organización obrera derivó a dos de las más importantes movilizaciones de la época: la huelga de Cananea, Sonora, en 1906, y la de Río Blanco, Veracruz, en 1907. Ambas fueron reprimidas por el régimen de Porfirio Díaz.

Durante la Revolución mexicana, la Casa del Obrero Mundial, una asociación de corte anarcosindicalista, unificó a varias organizaciones obreras y decidieron conmemorar públicamente el 1 de mayo como el día internacional del trabajo a partir de 1913, mismo año en el que se celebró el primer desfile de más de 25 mil trabajadores en las calles de la Ciudad de México.

En el periodo postrevolucionaro, varios organismos de obreros mexicanos crecieron en número y fuerza. Aunque el presidente Álvaro Obregón promulgó la fecha conmemorativa, fue hasta 1925 que Plutarco Elías Calles lo estableció como celebración oficial.

Los derechos de los trabajadores fueron reconocidos y quedaron protegidos por la ley hasta la promulgación de la Constitución Política. El Artículo 123, donde se establecen algunas garantías, fue creado por la influencia de Francisco J. Mújica, profesor michoacano, vinculado a los hermanos Flores Magón y su Plan del Partido Liberal.

Posteriomente también se creó la Ley Federal del Trabajo, para regular las relaciones laborales entre patrones y trabajadores.

¿Qué establece el artículo 123 Constitucional?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, estos son los logros obtenidos por la clase trabajadora:

Jornada máxima de ocho horas diarias.