Trump declara en una carta al Congreso que las hostilidades en Irán "han terminado"

El presidente Donald Trump estimó que las hostilidades con Irán "han terminado", en una carta dirigida a los líderes parlamentarios, en momentos en que el Congreso lo presiona para que solicitar una autorización si se prolonga el conflicto por más de 60 días.

"No ha habido intercambio de disparos entre las fuerzas de Estados Unidos y las de Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado", escribió Trump en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley.