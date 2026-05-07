EN VIVO: La OMS cree "posible" más casos de hantavirus por brote en crucero
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La OMS confirma cinco casos de hantavirus y ve posible que haya más
La OMS confirmó el jueves cinco casos de hantavirus y ve "posible" la detección de más por el brote mortal en el crucero en el Atlántico, pero espera que sea "limitado" si se toman precauciones.
El MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por un brote de hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.
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El crucero del brote se dirige a las Islas Canarias
El barco navega rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo a mediodía, según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, para evacuar a los pasajeros.
"En ningún caso atracará, solo fondeará", indicó el presidente de la región de Canarias, Fernando Clavijo, partidario de que la operación de desembarque se hubiera realizado en Cabo Verde, en cuyas costas estuvo varios días inmovilizado.
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"No es el comienzo de una pandemia"
El director de alerta y respuesta de emergencia de la OMS, Abdi Rahman Mahamud, insistió en que el brote será "limitado si se implementan las medidas de salud pública y se muestra solidaridad en todos los países".
Las autoridades sanitarias insisten en el "bajo" nivel de riesgo epidémico debido a que el virus es menos contagioso que el covid-19.
"No es el comienzo de una epidemia. No es el comienzo de una pandemia", recalcó Maria Van Kerkhove, una alto cargo de la OMS.
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¿Dónde contrajo el primer paciente el hantavirus?
Se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Argentina y contagió a otras personas a bordo. Al menos tres pasajeros murieron: un matrimonio holandés y una alemana.
Tras zarpar de Ushuaia, en la punta sur de Argentina, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.
La OMS dice haber informado a 12 países de que algunos de sus ciudadanos han desembarcado del MV Hondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril.
Se trata del Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.
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¿Qué sabemos del virus Andes, el causante del brote en el MV Hondius?
El virus Andes es parte de esta familia y se sabe que causa una transmisión limitada de persona a persona entre contactos cercanos y prolongados, principalmente en Argentina y Chile.
Está asociado al brote en el crucero MV Hondius. Se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Ushuaia, Argentina, y contagió a otras personas a bordo.
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Preocupación en Canarias
Canarias espera con inquietud al crucero MV Hondius, atormentada todavía por la pandemia de covid-19.
"No era nada y después mira", dijo a la AFP el jubilado Marco González el paseo marítimo de El Médano, un barrio playero de Granadilla de Abona, la localidad de la isla de Tenerife donde se prevé el desembarco.
"Todo el mundo está preocupado y demás por lo que puede traer" el barco, contó Cristo Álvarez, un repartidor de butano de 42 años de El Médano. Eso sí, como la mayoría de entrevistados, puntualizó que hay "que ayudar" a los pasajeros del barco.
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Israel detecta el primer caso de hantavirus
Se diagnosticó el primer caso de hantavirus en Israel, el paciente probablemente se infectó durante una estancia en Europa del Este hace varios meses y buscó atención médica tras desarrollar síntomas asociados a la enfermedad, reportaron medios locales este jueves.
En esta etapa, no se pueden publicar detalles sobre el paciente, su lugar de residencia ni el centro médico donde fue diagnosticado. Según la información obtenida por el diario Maariv, el paciente se sometió a una prueba de anticuerpos tras la aparición de los síntomas, la cual reveló la exposición al hantavirus.
A diferencia del brote del virus Andes, proveniente de Sudamérica, que actualmente está acaparando la atención internacional a bordo del crucero MV Hondius, el israelí se infectó con una cepa europea del virus.
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Chile descarta que los pacientes de hantavirus del crucero se contagiaran en su país
El ministerio de Salud chileno dijo el jueves que los turistas que recorrieron Chile, Argentina y Uruguay antes de embarcar en un crucero donde se presentaron casos de hantavirus no se habrían contagiado en este país.
El barco MV Hondius, de bandera neerlandesa, suscitó alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo.
Dos de los fallecidos, una pareja de neerlandeses, recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero, informaron autoridades sanitarias de Argentina el miércoles.
En Chile, los turistas recorrieron el país "en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país", dijo el ministerio de Salud en un comunicado.
La pareja de neerlandeses, a la que el Ministerio de Salud argentino no identificó, entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero.
Entre esa fecha y el día en que se embarcaron en el MV Hondius, el 1 de abril, estuvieron en Argentina, Chile y Uruguay.
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¿Dónde se encuentra el crucero MV Hondius?
El barco navega rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo a mediodía, según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, para evacuar a los pasajeros.
Hasta hace unas horas, el barco se encontraba cerca de las costas de Mauritania, en el oeste de África. Puedes consultar su ubicación en el siguiente enlace.
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Chile reporta 39 casos de hantavirus en 2026, un tercio han fallecido
Chile, donde el hantavirus es endémico, confirmó por lo menos 39 casos de la enfermedad en lo que va de 2026 y 13 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33% y supone un aumento de esta tasa con respecto a 2025, dijo el Ministerio de Salud chileno a la agencia española EFE.
Los contagios se han registrado en 9 de las 16 regiones del país, principalmente en la zona central y austral: Metropolitana (a la que pertenece Santiago), O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
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Dos pacientes evacuados del crucero dan positivo a hantavirus
Dos pacientes evacuados del crucero MV Hondius, en el centro de una alerta sanitaria internacional debido a un brote de hantavirus, dieron positivos a la enfermedad, afirmaron este jueves los hospitales neerlandeses que los atienden.
"Está confirmado que el paciente hospitalizado está infectado con hantavirus. El paciente fue informado y dio su consentimiento para que esta información sea comunicada", indicó el hospital LUMC de Leiden, que admitió al paciente el miércoles por la noche en su unidad de enfermedades infecciosas graves.
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¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?
El síndrome por hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente mortal. Está vinculado con los hantavirus de las Américas, como el virus Andes, vinculado al brote del crucero. El tiempo de incubación de este último puede ser de hasta seis semanas.
Los primeros síntomas incluyen:
• fatiga
• fiebre
• dolor muscular, en especial en grupos de músculos grandes, como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros
Cerca de la mitad de la enfermedad todos los pacientes también registran los siguientes síntomas:
• dolores de cabeza
• mareos
• escalofríos
• problemas abdominales, como náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal
Cuatro a diez días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los últimos síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus, que incluyen los siguientes:
• tos
• dificultad para respirar.
• algunos pacientes sienten presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido.
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"No es posible confirmar el origen del contagio" de hantavirus, dice autoridad sanitaria argentina
Las autoridades sanitarias argentinas dijeron este jueves que de momento "no es posible confirmar el origen del contagio" de hantavirus en un pareja de neerlandeses que viajaban en el crucero MV Hondius, y que provocó un brote en el barco que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Tierra del Fuego.
El MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por el brote de hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.
"Con la información brindada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, no es posible confirmar el origen del contagio", señaló el ministerio de Salud argentino en un comunicado tras una reunión con funcionarios de las 24 provincias.