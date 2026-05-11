Trump busca eliminar el impuesto a la gasolina por alza de precios

El senador Josh Hawley dijo que presentaría el lunes un proyecto de ley. En la Cámara de Representantes, la republicana Anna Paulina Luna anunció una propuesta similar para "esta semana".

Los impuestos federales estadounidenses sobre la gasolina ascienden a 18.4 centavos por galón de gasolina y 24.4 centavos por galón de diésel, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Los precios de los combustibles en Estados Unidos se han disparado desde que Trump lanzó la guerra contra Irán, con la gasolina y el diésel subiendo ambos alrededor de un 50% desde finales de febrero.

Este lunes, el precio medio de un galón de gasolina regular (3.8 litros) en Estados Unidos era de 4.52 dólares, y el del diésel de 5.64 dólares, según la federación de clubes de automóviles AAA.

La suspensión del impuesto federal a los combustibles reduciría esos precios en aproximadamente 4%.

El conflicto en Medio Oriente bloquea una gran parte de las exportaciones de hidrocarburos desde el Golfo, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.