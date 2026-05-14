También amenazó con represalias a cualquier país que desee suministrar o vender petróleo a La Habana.

"A partir de la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita", indicó el gobierno.

Contactada por la AFP para confirmar este encuentro de carácter excepcional, la CIA no respondió de inmediato.

Las autoridades cubanas precisaron que esta reunión, que tuvo lugar "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales", debe permitir el "diálogo político entre ambas naciones".

La Habana señaló que "los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos".

Según el gobierno cubano, la reunión también permitió demostrar que no existen "razones legítimas" que justifique que la isla figure en la lista negra estadounidense de "Estados patrocinadores del terrorismo".

Cuba asegura haber podido demostrar igualmente que no existen "bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio", en referencia a lo dicho por Estados Unidos sobre la presencia de bases de escucha chinas en la isla.

Las relaciones entre ambos enemigos ideológicos han experimentado un nuevo pico de tensión en los últimos meses.

Incluso, Estados Unidos ha endurecido las sanciones sobre la isla, lo que ha provocado una crisis energética y económica sin precedentes en la isla de 9.6 millones de habitantes.

Además del embargo estadounidense en vigor desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana, impone desde enero a Cuba un bloqueo petrolero.

Desde entonces sólo ha autorizado la llegada de un petrolero ruso.

Aun así, los dos países mantienen conversaciones. Una reunión a alto nivel diplomático tuvo lugar en La Habana el 10 de abril. Fue la primera vez que un avión gubernamental estadounidense aterrizó en la capital cubana desde 2016.