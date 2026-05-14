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Internacional

El director de la CIA se reúne con autoridades cubanas en La Habana

Las conversaciones se dan "como parte de los esfuerzos" para resolver las diferencias entre Estados Unidos y Cuba, de acuerdo con el gobierno de la isla.
jue 14 mayo 2026 04:08 PM
Un hombre pasa junto a una pared pintada con una bandera cubana en una calle de La Habana durante un apagón nacional el 22 de marzo de 2026. Un corte de energía azotó toda la isla de Cuba el 21 de marzo, dijo el ministerio de energía, en el segundo apagón nacional en menos de una semana mientras su red lucha bajo un bloqueo petrolero de los Estados Unidos. (
Cuba vive una crisis humanitaria por la falta de electricidad desde por lo menos en enero de 2025. (FOTO: YAMIL LAGE/AFP)

Una delegación estadounidense presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana con sus contrapartes del Ministerio del Interior cubano, informó el gobierno de la isla.

El presidente Donald Trump firmó a finales de enero un decreto presidencial que establece que Cuba, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una "amenaza excepcional" para Estados Unidos, con el fin de justificar el endurecimiento de las sanciones contra La Habana y, en particular, el bloqueo petrolero contra la isla.

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También amenazó con represalias a cualquier país que desee suministrar o vender petróleo a La Habana.

"A partir de la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita", indicó el gobierno.

Contactada por la AFP para confirmar este encuentro de carácter excepcional, la CIA no respondió de inmediato.

Las autoridades cubanas precisaron que esta reunión, que tuvo lugar "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales", debe permitir el "diálogo político entre ambas naciones".

La Habana señaló que "los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos".

Según el gobierno cubano, la reunión también permitió demostrar que no existen "razones legítimas" que justifique que la isla figure en la lista negra estadounidense de "Estados patrocinadores del terrorismo".

Cuba asegura haber podido demostrar igualmente que no existen "bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio", en referencia a lo dicho por Estados Unidos sobre la presencia de bases de escucha chinas en la isla.

Las relaciones entre ambos enemigos ideológicos han experimentado un nuevo pico de tensión en los últimos meses.

Incluso, Estados Unidos ha endurecido las sanciones sobre la isla, lo que ha provocado una crisis energética y económica sin precedentes en la isla de 9.6 millones de habitantes.

Además del embargo estadounidense en vigor desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana, impone desde enero a Cuba un bloqueo petrolero.

Desde entonces sólo ha autorizado la llegada de un petrolero ruso.

Aun así, los dos países mantienen conversaciones. Una reunión a alto nivel diplomático tuvo lugar en La Habana el 10 de abril. Fue la primera vez que un avión gubernamental estadounidense aterrizó en la capital cubana desde 2016.

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Cuba Agencia Central de Inteligencia Estados Unidos

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