Estados Unidos evalua la amenaza de drones desde Cuba

El hecho evidencia la preocupación de la administración Trump por la amenaza que representa Cuba debido a los avances en la guerra con drones y a la presencia de asesores militares iraníes en La Habana, según declaró a Axios un alto funcionario estadounidense.

"Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca, y en una serie de actores malignos que van desde grupos terroristas hasta cárteles de la droga, iraníes y rusos, es inquietante", dijo el funcionario, que no fue identificado. "Es una amenaza creciente", aseguró.

Cuba ha adquirido drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y busca comprar más, indicaron funcionarios estadounidenses a Axios. La Habana rechazó el informe.

"El esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles", señaló en X el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

El esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles. EEUU es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa. — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) May 17, 2026

"Estados Unidos es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa", dijo.

El informe de Axios se publica días después de que el director de la CIA, John Radcliffe, visitara La Habana, donde los cubanos han sufrido constantes cortes de electricidad provocados por el bloqueo de combustible impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según Axios, Radcliffe advirtió a los funcionarios en La Habana que no se involucraran en hostilidades.

"El director Ratcliffe dejó claro que Cuba ya no puede servir como plataforma para que adversarios impulsen agendas hostiles en nuestro hemisferio", dijo a Axios un funcionario no identificado de la CIA.

La isla comunista se enfrenta con sucesivos gobiernos estadounidenses desde la década de 1960 , y el estado sureño de Florida alberga una numerosa y políticamente influyente comunidad de exiliados cubanos.

Trump amenazó varias veces con "tomar el control" de la isla caribeña, situada a unos 150 kilómetros de Florida, por considerar que representa una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

También ha dicho, tras la operación militar de Estados Unidos en enero para derrocar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, que Cuba será la siguiente.

Medios estadounidenses informaron asismismo que las autoridades de Estados Unidos buscan procesar a Raúl Castro, el hermano de 94 años del fallecido líder cubano Fidel Castro.

