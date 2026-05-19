La agencia de impuestos de EU, el IRS, no perseguirá a Trump o a su familia por acuerdo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos no perseguirá al presidente Donald Trump, a su familia ni a sus empresas por reclamaciones de impuestos atrasados en virtud de un acuerdo anunciado el martes por el Departamento de Justicia.

Trump, sus hijos Eric y Donald Jr. y la Organización Trump presentaron una demanda contra la agencia recaudadora en enero, reclamando 10,000 millones de dólares en daños tras la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Un excontratista del IRS fue condenado en 2023 por filtrar a los medios las declaraciones de impuestos de Trump y de otros estadounidenses adinerados, y recibió por ello una pena de cinco años de cárcel.