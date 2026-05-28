Un exalto funcionario de la CIA es detenido con 40 millones de dólares en oro en su casa

Estados Unidos arrestó a un exalto funcionario de la CIA después que un registro encontrara lingotes de oro por valor de 40 millones de dólares en su residencia, de acuerdo con documentos judiciales. Agentes del FBI incautaron además dos millones de dólares en efectivo y unos 35 relojes de lujo en la vivienda de David Rush, en el estado de Virginia.

El diario New York Times había informado el miércoles de que se trataba de un exalto funcionario de la CIA, citando a personas cercanas a la investigación.

Una investigación del FBI determinó que Rush había proporcionado información falsa sobre su formación académica e historial militar en su solicitud de empleo, incluyendo mentiras sobre la obtención de títulos universitarios y el hecho de haber servido como piloto en la Marina.