Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Un exalto funcionario de la CIA es detenido con 40 millones de dólares en oro en su casa

David Rush es acusado de proporcionar información falsa sobre su formación académica y su trayectoria militar en su solicitud de empleo.
jue 28 mayo 2026 02:17 PM
Añadir Expansión en Google
Un lingote de oro de 500 gramos se ve en un escaparate de oro el 17 de abril de 2025 en Estambul, Turquía. Los precios del oro han subido más allá de la marca de 3.300 dólares por onza en medio de las crecientes tensiones en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China.
Rush presentó varias solicitudes a su empleador para "una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo", de acuerdo con el FBI. (FOTO: Chris McGrath/Getty Images)

Estados Unidos arrestó a un exalto funcionario de la CIA después que un registro encontrara lingotes de oro por valor de 40 millones de dólares en su residencia, de acuerdo con documentos judiciales. Agentes del FBI incautaron además dos millones de dólares en efectivo y unos 35 relojes de lujo en la vivienda de David Rush, en el estado de Virginia.

El diario New York Times había informado el miércoles de que se trataba de un exalto funcionario de la CIA, citando a personas cercanas a la investigación.

Una investigación del FBI determinó que Rush había proporcionado información falsa sobre su formación académica e historial militar en su solicitud de empleo, incluyendo mentiras sobre la obtención de títulos universitarios y el hecho de haber servido como piloto en la Marina.

Publicidad

También defraudó a la hora de facilitar registros horarios y obtuvo 77,000 dólares en pagos por licencias militares al declarar falsamente que era miembro de la reserva de la Marina, según la declaración jurada.

El documento describe a Rush como un exalto empleado de una agencia gubernamental estadounidense con habilitación de máximo secreto y acceso a información clasificada. Fue detenido el 19 de mayo y acusado de robo de fondos gubernamentales. Un abogado de Rush declinó hacer comentarios al New York Times.

Desde noviembre pasado hasta marzo de este año, Rush presentó varias solicitudes a su empleador para "una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo".

La declaración jurada señala que Rush recibió el efectivo y el oro, sin aportar más información sobre por qué los necesitaba.

Posteriormente se descubrió que el oro y la mayor parte del efectivo habían desaparecido de un almacén en el lugar de trabajo del funcionario, lo que desencadenó un registro en su domicilio, donde se encontraron alrededor de 303 lingotes, valorados en más de 40 millones de dólares.

Publicidad

Tags

Agencia Central de Inteligencia Buró Federal de Investigaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad