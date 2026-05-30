EU amenaza con reanudar la guerra con Irán en medio de negociaciones estancadas

"Irán debe aceptar que nunca tendrá armas nucleares", escribió el viernes el presidente Donald Trump en su red Truth Social. También exigió que las reservas de uranio altamente enriquecido de la república islámica sean "DESTRUIDAS".

Estados Unidos e Israel, cuyo ataque conjunto del 28 de febrero contra Irán desencadenó la guerra, acusan a Teherán de querer dotarse del arma atómica, algo que éste desmiente. Irán insiste en tratar el tema nuclear después de la firma del protocolo de acuerdo actualmente en discusión.

Abrir Ormuz "de inmediato"

Otro punto de fricción es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos por la que según organismos internacionales transita cerca del 20% del suministro, y que Irán mantiene prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra.

"Debe abrirse de inmediato", y Teherán debe comprometerse a desminarlo, afirmó el viernes Trump, cuyo gobierno impone por su parte un bloqueo a los puertos iraníes.

Según marinos iraníes citados por la agencia de prensa Tasnim, Estados Unidos aún impide la circulación de los buques comerciales iraníes.

El viernes por la noche, un funcionario de la Casa Blanca indicó a la AFP que "el presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas".

En respuesta a Trump, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó que "los intercambios de mensajes continúan" con Estados Unidos.

Defendió además "la situación especial" del estrecho de Ormuz, por encontrarse en aguas territoriales de Irán y de Omán.

Por este motivo, el parlamentario iraní Alireza Salimi declaró a la agencia de prensa Isna que solo Irán y Omán están "facultados para decidir" sobre su gestión.

En este contexto, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió este sábado que su país es "más que capaz" de reanudar las hostilidades contra Irán "si fuera necesario".