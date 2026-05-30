EU amenaza con reanudar la guerra con Irán en medio de negociaciones estancadas

"Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante", declaró durante un foro sobre defensa en Singapur.
El frente en Líbano
En Teherán, los habitantes siguen con desánimo estas gestiones diplomáticas.
"Ambas partes están hablando de una manera que mantiene satisfechos a sus seguidores. No está claro quién dice la verdad", comentó Ali, un iraní de 49 años originario de Tonekabon, en el mar Caspio.
Esta guerra ya ha causado miles de muertos y disparado los precios del petróleo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) alertaron el viernes sobre el riesgo de una escasez de crudo si el tráfico en Ormuz no vuelve rápidamente a la normalidad.
Entre sus demandas a Washington, Irán exige el fin de todos los combates, en particular en el Líbano, donde se enfrentan su aliado, el movimiento islamista chiita Hezbolá, e Israel.
Hay una tregua en vigor desde el 17 de abril, pero no se respeta.
El ejército israelí, cuyas tropas avanzan en el sur del Líbano, ha intensificado en los últimos días sus bombardeos en el país vecino, donde asegura atacar a Hezbolá, que por su parte dispara contra posiciones israelíes.
Las fuerzas de Israel informaron este sábado que interceptaron varios proyectiles lanzados desde Líbano, aunque uno de ellos cayó cerca de una localidad del norte. No hubo heridos.
Responsables militares libaneses e israelíes mantuvieron el viernes una reunión en Washington que, según el Pentágono, debe servir de base para una nueva ronda de negociaciones políticas con miras a alcanzar un acuerdo de seguridad, los días 2 y 3 de junio en Washington.
Hezbolá se opone ferozmente a estas conversaciones, y su bloque parlamentario volvió a pedir el jueves a Líbano que se retire de ellas.
De acuerdo con el último balance oficial, los bombardeos israelíes han matado en el Líbano a 3.355 personas desde el inicio de la guerra.