Barack Obama inaugura su museo en Chicago con todo los expresidentes vivos... salvo Trump

Todos los habitantes de la Casa Blanca desde 1992 estuvieron invitados, a excepción de Donald Trump. (FOTO: PEDRO UGARTE/AFP)

El centro modernista que celebra el legado de Obama como el primer presidente negro de Estados Unidos abre sus puertas al público el viernes.

Al acto asistió la familia Obama al completo, con la ex primera dama Michelle Obama y sus hijas Malia y Sasha.

Toda la familia Obama asistió a la inauguración. (FOTO: KENT NISHIMURA/AFP)

Celebridades y exdirigentes europeos

La ceremonia reunió también a un prestigioso elenco de celebridades, desde la estrella televisiva Oprah Winfrey hasta el director de cine Steven Spielberg, pasando por el actor Tom Hanks.

El director Steven Spielberg fue una de las celebridades que asistieron a la ceremonia. (FOTO: KENT NISHIMURA/AFP)

Dos exdirigentes europeos, la excanciller alemana Angela Merkel y el exprimer ministro italiano Matteo Renzi, también se desplazaron hasta Chicago.

Cientos de curiosos se congregaron para seguir la inauguración en el gran parque adyacente.

Es tradición que los expresidentes estadounidenses manden erigir un edificio cultural después de abandonar sus funciones. Trump ya ha mencionado que quiere construir el suyo en Miami.

Obama, de 64 años, instaló su museo presidencial en el barrio donde vivió durante mucho tiempo con su esposa Michelle, donde nacieron sus hijas y donde comenzó la trayectoria política que lo llevó a la Casa Blanca para dos mandatos, de 2008 a 2016.

La pieza central de este museo y biblioteca es un obelisco de granito de 69 metros, prácticamente sin ventanas.

El imponente edificio está coronado por enormes letras de piedra que forman parte de un discurso que Barack Obama pronunció en 2015 en Selma, Alabama, cuna del movimiento por los derechos civiles.

Una estatua del matrimonio Obama saludando, ligeramente más grande que el tamaño natural, da la bienvenida a los visitantes.

En los alrededores del edificio hay una cancha de baloncesto, una extensa zona de juegos y una biblioteca digital.