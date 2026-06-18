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Barack Obama inaugura su museo en Chicago con todo los expresidentes vivos... salvo Trump

El exmandatario demócrata abre en su ciudad adoptiva el centro como el primer presidente negro de Estados Unidos y abrirá sus puertas el viernes.
jue 18 junio 2026 04:15 PM
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El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, habla durante el día de apertura del Centro Presidencial Barack Obama en Chicago, Illinois, el 18 de junio de 2026.
Obama, de 64 años, instaló su museo presidencial en el barrio de Chicago donde comenzó su carrera política. (FOTO: KENT NISHIMURA/AFP)

Tres expresidentes de Estados Unidos, el republicano George W. Bush y los demócratas Bill Clinton y Joe Biden, acudieron a la inauguración este jueves del museo presidencial de Barack Obama en Chicago, Illinois, su ciudad adoptiva.

Todos los inquilinos de la Casa Blanca desde 1992 estuvieron presentes, a excepción de su actual ocupante, Donald Trump, que no fue invitado.

El republicano se ha burlado en varias ocasiones del enorme edificio de estilo brutalista que Obama erigió en un barrio del sur de Chicago, junto a un parque.

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Los expresidentes de los Estados Unidos Barack Obama (IZ), Joe Biden (L), George W. Bush (4ta R) y Bill Clinton (2a R) asisten a la apertura del Centro Presidencial Barack Obama en Chicago, Illinois, el 18 de junio de 2026.
Todos los habitantes de la Casa Blanca desde 1992 estuvieron invitados, a excepción de Donald Trump. (FOTO: PEDRO UGARTE/AFP)

El centro modernista que celebra el legado de Obama como el primer presidente negro de Estados Unidos abre sus puertas al público el viernes.

Al acto asistió la familia Obama al completo, con la ex primera dama Michelle Obama y sus hijas Malia y Sasha.

El expresidente Barack Obama, su esposa Michelle Obama y su hija Malia Obama asisten a la inauguración del Centro Presidencial Barack Obama en Chicago, Illinois, el 18 de junio de 2026.
Toda la familia Obama asistió a la inauguración. (FOTO: KENT NISHIMURA/AFP)

Celebridades y exdirigentes europeos

La ceremonia reunió también a un prestigioso elenco de celebridades, desde la estrella televisiva Oprah Winfrey hasta el director de cine Steven Spielberg, pasando por el actor Tom Hanks.

El director estadounidense Steven Spielberg habla con la representante estadounidense Nancy Pelosi, demócrata de California, durante la apertura del Centro Presidencial Barack Obama en Chicago, Illinois, el 18 de junio de 2026.
El director Steven Spielberg fue una de las celebridades que asistieron a la ceremonia. (FOTO: KENT NISHIMURA/AFP)

Dos exdirigentes europeos, la excanciller alemana Angela Merkel y el exprimer ministro italiano Matteo Renzi, también se desplazaron hasta Chicago.

Cientos de curiosos se congregaron para seguir la inauguración en el gran parque adyacente.

Es tradición que los expresidentes estadounidenses manden erigir un edificio cultural después de abandonar sus funciones. Trump ya ha mencionado que quiere construir el suyo en Miami.

Obama, de 64 años, instaló su museo presidencial en el barrio donde vivió durante mucho tiempo con su esposa Michelle, donde nacieron sus hijas y donde comenzó la trayectoria política que lo llevó a la Casa Blanca para dos mandatos, de 2008 a 2016.

La pieza central de este museo y biblioteca es un obelisco de granito de 69 metros, prácticamente sin ventanas.

El imponente edificio está coronado por enormes letras de piedra que forman parte de un discurso que Barack Obama pronunció en 2015 en Selma, Alabama, cuna del movimiento por los derechos civiles.

Una estatua del matrimonio Obama saludando, ligeramente más grande que el tamaño natural, da la bienvenida a los visitantes.

En los alrededores del edificio hay una cancha de baloncesto, una extensa zona de juegos y una biblioteca digital.

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