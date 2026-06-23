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¿Chequia o República Checa? Las razones de este país para cambiar su nombre en la FIFA

El próximo rival de la selección mexicana, Chequia, modificó la manera en la que prefiere ser nombrada en el Mundial 2026.
mar 23 junio 2026 05:09 PM
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Los fanáticos de Chequia llegan antes del partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Chequia y Sudáfrica en el Estadio de Atlanta el 18 de junio de 2026 en Atlanta, Georgia.
"Chequia no sustituye a la República Checa", indicaba el ministerio de Relaciones Exteriores en su página en 2016. (FOTO: MOLLY DARLINGTON/Getty Images via AFP)

Chequia es el último rival de la selección de México en la fase de grupos del Mundial 2026 y se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Estadio Azteca), este miércoles. Algunos fanáticos del fútbol notaron que esta nación ya no utiliza el nombre República Checa en las competiciones de la FIFA, sino el de Chequia.

La duda no es nueva ni única para los aficionados al deporte. Desde su divorcio amistoso de Eslovaquia, en enero de 1993, los habitantes de este país del centro de Europa se preguntan cuál es la abreviación correcta del nombre del país. A continuación, contamos la historia de este peculiar cambio.

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Simplificar el nombre

Cansados de ver distintas versiones cortas de "la República Checa", varios dirigentes, incluido el presidente Milos Zeman, lanzaron hace 10 años un proceso para que la ONU registrara los nombres simplificados en las distintas lenguas.

“El 17 de mayo de 2016, la Misión Permanente de la República Checa ante las Naciones Unidas informó a la ONU que el nombre abreviado que se utilizará para el país es Chequia”, indica el sitio oficial de las Naciones Unidas.

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En los casos en los que no haga falta usar el nombre formal se recomendará "Czechia" en inglés, "Chequia" en español y "Tschechien" en alemán para traducir el término checo "Cesko". Eso sí, el gobierno da su visto bueno en mayo.

"Chequia no sustituye a la República Checa", indicaba el ministerio de Relaciones Exteriores en su página en 2016.

Ese cambio no ganó toda la tracción de inmediato, pero ha sido la norma en las competiciones deportivas internacionales desde hace un tiempo.

El problema de encontrar una denominación

Incluso en la República Checa (como se llama el país desde 1993) no hay un nombre corto oficial para designar al territorio.

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Hace mucho tiempo era el Reino de Bohemia (Regnum Bohemiae), luego formó parte de la monarquía de los Habsburgo y en 1918 se convirtió en Checoslovaquia.

Encontrar uno siempre fue un rompecabezas. Según cuenta la leyenda, fue fundada por un mítico "Ancestro Cech" y reagrupa las regiones históricas de Bohemia, Moravia y una parte de Silesia.

En la época de la independencia surgieron muchas propuestas. Se acabó imponiendo "Cesko", una palabra un poco artificial pero correcta gramaticalmente. No es del agrado de los partidarios de una mayor autonomía regional, que aducen que el vocablo ignora a Moravia y Silesia.

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República Checa Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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