Simplificar el nombre

Cansados de ver distintas versiones cortas de "la República Checa", varios dirigentes, incluido el presidente Milos Zeman, lanzaron hace 10 años un proceso para que la ONU registrara los nombres simplificados en las distintas lenguas.

“El 17 de mayo de 2016, la Misión Permanente de la República Checa ante las Naciones Unidas informó a la ONU que el nombre abreviado que se utilizará para el país es Chequia”, indica el sitio oficial de las Naciones Unidas.

En los casos en los que no haga falta usar el nombre formal se recomendará "Czechia" en inglés, "Chequia" en español y "Tschechien" en alemán para traducir el término checo "Cesko". Eso sí, el gobierno da su visto bueno en mayo.

"Chequia no sustituye a la República Checa", indicaba el ministerio de Relaciones Exteriores en su página en 2016.

Ese cambio no ganó toda la tracción de inmediato, pero ha sido la norma en las competiciones deportivas internacionales desde hace un tiempo.

El problema de encontrar una denominación

Incluso en la República Checa (como se llama el país desde 1993) no hay un nombre corto oficial para designar al territorio.

Hace mucho tiempo era el Reino de Bohemia (Regnum Bohemiae), luego formó parte de la monarquía de los Habsburgo y en 1918 se convirtió en Checoslovaquia.

Encontrar uno siempre fue un rompecabezas. Según cuenta la leyenda, fue fundada por un mítico "Ancestro Cech" y reagrupa las regiones históricas de Bohemia, Moravia y una parte de Silesia.

En la época de la independencia surgieron muchas propuestas. Se acabó imponiendo "Cesko", una palabra un poco artificial pero correcta gramaticalmente. No es del agrado de los partidarios de una mayor autonomía regional, que aducen que el vocablo ignora a Moravia y Silesia.