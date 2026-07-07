Francia investigará declaraciones racistas de senadora paraguaya contra Mbappé

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, había anunciado que señalaría a la fiscalía las declaraciones de Amarilla, después que Francia derrotara el sábado a Paraguay en octavos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

¿Qué dijo Celeste Amarilla?

Al término del encuentro, el jugador, muy molesto por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill.

"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés", escribió la senadora en un mensaje en la red social X.

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, nuevo rico, prepotente y feo (...) Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido", arremetió en otro mensaje.

Mbapé muy molesto por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill. (FOTO: MAURO PIMENTEL/AFP)

El capitán de los Bleus respondió el lunes calificando de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora, cuyas declaraciones fueron condenadas por los gobiernos de Francia y de Paraguay, por la FIFA e incluso la ONU.

"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", agregó el delantero madridista.

En una carta abierta publicada en X tras la polémica, Amarilla, que dice amar visitar Francia y hablar francés, le exigió disculpas al futbolista por su reacción.

¿De qué la acusa la Fiscalía de Francia?

La fiscalía investiga las declaraciones de la senadora con el agravante de que las pronunció en razón del "origen, etnia, nación, raza o religión, real o supuesta, de la víctima", precisó el ministerio público.

Estos delitos conllevan una pena de un año de prisión y una multa de 45,000 euros (51,300 dólares), agregó la misma fuente.

Las palabras de la senadora generaron indignación en Francia y el presidente del Senado de este país, Gérard Larcher, escribió este martes a su homólogo del Senado paraguayo, Basilio Núñez, para pedir sanciones contra Celeste Amarilla.

"Esas palabras racistas y xenófobas deshonran a la persona que las escribió y son indignas de un responsable político, sea quien sea. Espero que puedan ser duramente sancionadas", defendió Larcher en su correo, según confirmó su entorno.