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Internacional

Irán dice que alcanzó un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta de navegación en Ormuz

Teheran dice que los dos países trabajan en una declaración conjunta con más detalles sobre las coordenadas de circulación por la vía marítima clave.
mié 05 agosto 2026 10:38 AM
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Esta imagen satelital obtenida de Copernicus Sentinel Data 2026 el 4 de agosto de 2026 y tomada el 28 de julio muestra una mancha que es consistente con una fuga de petróleo que emana de un barco, varado durante más de un mes cerca de la isla Qibliyyah frente a la costa sur de Omán en el Mar Arábigo. Greenpeace y un experto de la ONG holandesa PAX advirtieron de una inminente catástrofe ambiental después de que un petrolero perteneciente a la flota de sombra sancionada de Rusia comenzara a derramar petróleo de Qibliyyah, lejos del Estrecho de Hormuz, que ha visto ataques regulares de petroleros en la guerra de Oriente Medio.
Irán y Omán están dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente el paso (FOTO: AFP)

Irán y Omán acordaron una ruta para los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz y están dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente el paso, informó el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán.

"Las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas partes han sido acordadas", declaró el portavoz Esmail Baqai, citado por la agencia estatal de noticias IRNA que precisó que los dos países están trabajando en una "declaración conjunta", siempre y cuando algunos "terceros no obstaculicen el proceso".

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Irán ha asumido de facto el control del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio energético mundial, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra el país el 28 de febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en repetidas ocasiones en que Irán está deseoso de alcanzar un acuerdo para reabrir la ruta al tráfico marítimo, pero ese país lo niega.

Inclusive había adelantado que buscaría arreglos con su vecino al otro lado del estrecho, Omán.

Según el informe, Baqai dijo a periodistas que las conversaciones con Omán avanzaban, pero que, incluso si se alcanzaba un acuerdo de entendimiento, eso no significaría que el estrecho se hubiera vuelto seguro para todos los buques de paso.

"Los factores que hacen inseguro el estrecho de Ormuz siguen existiendo por parte de Estados Unidos, en particular el bloqueo naval y otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses", afirmó.

Antes del inicio de la guerra a fines de febrero, alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y GNL pasaban por el estrecho de Ormuz.

El bloqueo de esta vía marítima estratégica ha disparado los precios del petróleo en repetidas ocasiones desde entonces, y ha aumentado la presión económica y política sobre Estados Unidos para ponerle fin.

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Irán Estados Unidos Guerra

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