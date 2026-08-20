Trabajo infantil baja, pero 138 millones de niños aún laboran en el mundo

Los últimos datos muestran una reducción total de más de 22 millones de niños desde 2020. Esto revierte un repunte entre 2016 y 2020, el año de la pandemia de covid-19. La disminución del trabajo infantil en los últimos cuatro años representa una reducción total del número de niños en situación de trabajo infantil de más de 100 millones desde el año 2000.

Este descenso se produjo en un contexto de aumento general de la población mundial de niños de 5 a 17 años —230 millones— durante el mismo periodo.

“En 2015, el mundo se comprometió a poner fin al trabajo infantil para 2025 en el marco de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El plazo ha terminado, pero no el trabajo infantil”, reconoce el informe.

El informe señala que el avance es muy lento, porque para alcanzar esta meta en 2030, el año límite establecido, se requeriría un ritmo de progreso 11 veces más rápido que el registrado en los últimos cuatro años. Para alcanzar la meta en 2045, sería preciso acelerar el ritmo siete veces. Incluso si el plazo se ampliara hasta 2060, sería necesario cuadruplicar el ritmo actual.

¿Qué es el trabajo infantil y el trabajo infantil peligroso?

La OIT define el trabajo infantil como todo empleo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

Por ejemplo, no entran en la definición de trabajo infantil aquellos empleos que participan los niños o los adolescentes por encima de la edad mínima de admisión al empleo y que no interfieren con la educación de las infancias.

La prioridad de las agencias de Naciones Unidas es eliminar los peores tipos de trabajo infantil. De acuerdo con el Artículo 3 del Convenio núm. 182 de la OIT, se tratarían de los siguientes:

(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud;

(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución o la producción de pornografía;

