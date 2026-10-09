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Videos muestran el potente sismo de magnitud 7.7 que sacudió Panamá y provocó pánico entre la población

El terremoto se sintió en todo Panamá y dejó escenas de evacuación en la capital, mientras varias réplicas mantienen la atención.
vie 09 octubre 2026 01:08 PM
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Una enfermera habla por su teléfono móvil frente a la sala de maternidad del hospital Santo Tomás, en Ciudad de Panamá, el 9 de octubre de 2026, tras un fuerte terremoto que sacudió el país. Un sismo de magnitud 7,6 sacudió Panamá, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), provocando pánico en la capital, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños.
El epicentro se localizó en el sur de Panamá, del lado del Pacífico, cerca de Pitaloza Arriba; tras el sismo, se activó una advertencia por posible oleaje peligroso en varias costas de la región. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Un sismo de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y provocó momentos de tensión en distintas zonas del país. Videos difundidos después del temblor muestran a personas saliendo de edificios, especialmente en Ciudad de Panamá, donde movimientos de esta intensidad son poco habituales.

Mientras las imágenes comenzaban a circular, las autoridades iniciaron la revisión de posibles afectaciones y pidieron mantener la calma ante las réplicas.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo de 7.7 en Panamá?

El terremoto ocurrió a las 12:56 horas locales y tuvo su epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro-sur del país.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó inicialmente una magnitud de 8, después la ajustó a 7.6 y finalmente la estableció en 7.7.

Los reportes preliminares indican que el temblor se sintió en todo Panamá. La actividad sísmica suele concentrarse principalmente en Chiriquí, por lo que un movimiento de esta fuerza llamó especialmente la atención en la capital.

Videos muestran cómo se vivió el terremoto en Ciudad de Panamá

Miles de personas abandonaron edificios en Ciudad de Panamá después de sentir el movimiento.






Réplicas de hasta magnitud 6 y daños mantienen la atención

Después del terremoto principal se registraron varias réplicas importantes, algunas de ellas de hasta magnitud 6.

Las autoridades comenzaron a evaluar daños materiales principalmente en Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos, además de otras regiones. Los reportes todavía son preliminares y las revisiones continúan para determinar el alcance de las afectaciones.

Alerta por posible tsunami alcanza a México y otros países

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre posibles amenazas en distintas costas de la región y señaló que podrían registrarse “olas de tsunami peligrosas” durante las próximas horas.

El aviso contempla zonas costeras de Costa Rica, El Salvador, Perú, México, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Colombia y Ecuador. La advertencia no significa que un tsunami ya haya ocurrido en esos países, sino que existe un riesgo potencial que debe vigilarse después del movimiento registrado en el Pacífico panameño.

Con información de AFP.

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