Videos muestran el potente sismo de magnitud 7.7 que sacudió Panamá y provocó pánico entre la población

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 7.7 en Panamá?

El terremoto ocurrió a las 12:56 horas locales y tuvo su epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro-sur del país.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó inicialmente una magnitud de 8, después la ajustó a 7.6 y finalmente la estableció en 7.7.

Los reportes preliminares indican que el temblor se sintió en todo Panamá. La actividad sísmica suele concentrarse principalmente en Chiriquí, por lo que un movimiento de esta fuerza llamó especialmente la atención en la capital.

Videos muestran cómo se vivió el terremoto en Ciudad de Panamá

Miles de personas abandonaron edificios en Ciudad de Panamá después de sentir el movimiento.

Más daños en edificio de la ciudad de #Panamá después del #Sismo magnitud 7.7. pic.twitter.com/V2wvFdwxRq — Heinz Zeta (@huichol19) October 9, 2026





Imágenes tras el sismo magnitud 7.6 en Panamá 🇵🇦



📹 @DecisionesPma pic.twitter.com/Tu7Nz23ICQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 9, 2026





Colapso de infraestructura en la Ciudad de Penonomé, Panamá, producto del sismo registrado en el diacde hoy, viernes 9 de octubre. pic.twitter.com/MYWvprwevc — Alexis TEJEDOR-DE-LEÓN 🇵🇦 (@DrAlexisTejedor) October 9, 2026





Terremoto 8,0 grados ocurrió en #Panama informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.



El epicentro, a una profundidad de 30 kilómetros.#Sismo #temblor



Te lo advertí #Haarp activo pic.twitter.com/oXFdREY9NV — Tony Venet (@TonyVenet274186) October 9, 2026





Terrifying scenes from Panama! Water pours from a rooftop pool onto the streets as a reported 7.7-magnitude earthquake strikes. When the ground moves, even the strongest structures are put to the test.



Tsunami.#Panama #Terremoto #Earthquake #Sismo #PanamaCity



Talarico mike… — unblemish (@bhadrauli) October 9, 2026





🚨 TERREMOTO DE GRAN MAGNITUD SACUDE PANAMÁ; ACTIVAN ALERTA POR POSIBLE TSUNAMI



Un potente sismo sacudió Panamá este viernes, con reportes de edificios estremecidos y evacuaciones en la capital. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó inicialmente la magnitud en 7.6



La… pic.twitter.com/08VXlpruNR — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 9, 2026

Réplicas de hasta magnitud 6 y daños mantienen la atención

Después del terremoto principal se registraron varias réplicas importantes, algunas de ellas de hasta magnitud 6.

Las autoridades comenzaron a evaluar daños materiales principalmente en Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos, además de otras regiones. Los reportes todavía son preliminares y las revisiones continúan para determinar el alcance de las afectaciones.

Alerta por posible tsunami alcanza a México y otros países

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre posibles amenazas en distintas costas de la región y señaló que podrían registrarse “olas de tsunami peligrosas” durante las próximas horas.

El aviso contempla zonas costeras de Costa Rica, El Salvador, Perú, México, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Colombia y Ecuador. La advertencia no significa que un tsunami ya haya ocurrido en esos países, sino que existe un riesgo potencial que debe vigilarse después del movimiento registrado en el Pacífico panameño.

Con información de AFP.