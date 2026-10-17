Francia estalla contra el costo de vida: cientos de miles protestan y desafían a Macron antes de las elecciones

Cientos de miles de personas salieron a las calles de Francia este sábado para exigir mejores condiciones de vida y expresar su rechazo al encarecimiento de los precios, en una movilización que reunió a los chalecos amarillos, jóvenes, campesinos, profesores, activistas climáticos y jubilados. La jornada, impulsada a través de redes sociales, estuvo marcada por consignas contra el gobierno y terminó con enfrentamientos, daños a edificios públicos y saqueos en varias ciudades.

Las estimaciones de asistencia oscilaron entre 550,000 personas, según las autoridades, y 800,000, de acuerdo con los organizadores. Bajo lemas como “Tomamos la Bastilla” y “Macron dimisión”, los manifestantes reclamaron un cambio político y denunciaron la pérdida de poder adquisitivo, en un momento en que el combustible y otros productos se han encarecido, especialmente desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

La movilización ocurre a seis meses de las elecciones presidenciales y en medio de las dificultades del gobierno para aprobar los presupuestos de 2027, que contemplan un ajuste fiscal de 54,000 millones de euros (60,780 millones de dólares) para sanear las finanzas públicas.