Qué hay detrás de las protestas en Francia y por qué decretaron toques de queda

Las autoridades de Francia decretaron este lunes toques de queda en París y otras ciudades para poner fin a los disturbios y saqueos que dieron la vuelta el mundo y pusieron contra las cuerdas al gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Francia sigue conmocionada por las escenas de caos vividas el sábado y, en menor medida, el domingo por la noche, cuando manifestantes encapuchados saquearon cientos de tiendas y prendieron fuego al ayuntamiento de Limoges, en el centro del país.
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¿Por qué hay toque de queda en Francia?
Para frenar esta "violencia desenfrenada", en palabras de Macron, las autoridades decretaron toques de queda parciales en varias ciudades como París, Lille y Lyon, donde durante la noche no podrán circular los habitantes o, en algunos casos, los menores no acompañados.
En la capital, los habitantes de las zonas más afectadas por los disturbios y saqueos, como la plaza de la República y el sector comercial de Les Halles, no podrán circular por las calles entre las 23:00 de este lunes y las 06:00 del martes.
La prefectura de policía prohibió además manifestar durante la noche en zonas como la plaza de la República, donde se registraron el fin de semana choques con las fuerzas de seguridad. El anuncio llegó cuando decenas de personas, en su mayoría jóvenes, se encontraban en el lugar, vigiladas por la policía.
El objetivo del gobierno es restablecer el orden, al tiempo que analizan los "fallos" en la gestión policial, como reconoció el presidente, y buscan a los autores de los desbordamientos.
¿Por qué hay protestas en Francia?
Los estudiantes de secundaria iniciaron con las protestas en septiembre pasado quienes salieron a las calles para exigir mejores condiciones en las aulas, como más profesores, planteles adecuados, así como eliminar el sistema informático de selección universitaria, conforme pasaron los días, los trabajadores agricultores, sindicatos, transportistas y en general la clase trabajadora han salido a las calles con el objetivo de exigir al Gobierno recortes al presupuesto.
El estallido de violencia se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra el alto costo de la vida convocada el sábado a través de la redes sociales y vinculada al movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019.
Pero Francia no es el único país en Europa afectado por el encarecimiento de la vida, especialmente a raíz del conflicto en Oriente Medio. Ciudades de Bélgica e Italia también registraron manifestaciones, disturbios y saqueos el fin de semana.
Estos actos "son inaceptables", subrayó el vocero de la Comisión Europea, Markus Lammert.
En Francia, el gobierno cifró en más de 3,000 los comercios afectados y pidió incluso a las plataformas de reventa en línea que retiren los anuncios procedentes de estos saqueos.
Assia Sanaa, gerente de siete tiendas Shinzo de zapatos deportivos en París, es una de las afectadas.
"De repente al caer la noche, llegaron hordas de grupos bien organizados, metódicos, una 20 o 30 personas, lo detrozaron todo, saquearon y robaron", explicó a AFP.
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¿Qué opinan los líderes mundiales de las marchas en Francia?
Ante los disturbios en Francia, dirigentes internacionales, con Donald Trump al frente, culparon a la "inmigración", a contracorriente de la gran mayoría de políticos y expertos franceses que señalan a la ultraizquierda y a una sociedad cada vez más polarizada.
"¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande", aseguró el domingo Trump, que enfrenta en noviembre unas difíciles elecciones legislativas de medio mandato.
"¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!", agregó el inquilino de la Casa Blanca, cuya administración advierte de un "declive civilizacional" en Europa, por una política migratoria demasiado permisiva, en su estrategia de seguridad nacional de 2026.
La inmigración es un tema muy inflamable dentro de la Unión Europea.
El primer ministro húngaro, Peter Magyar, también vinculó la "violencia injustificable" de los saqueos y disturbios en Francia a la inmigración: "Quizá ahora esté claro para todo el mundo por qué Hungría aboga por las medidas más estrictas posibles en materia de migración".
"Esto es lo que espera a Europa con el islamoizquierdismo", abundó el líder ultraderechista español Santiago Abascal, en un mensaje en X en clave electoral -España celebra legislativas anticipadas en noviembre-, acompañado de las imágenes del incendio del ayuntamiento de Limoges.
Pero el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó implícitamente estigmatizar a la población inmigrante. "¿Cómo pueden franceses hacerle esto a Francia?", se preguntó el domingo, acusando a su vez a "grupúsculos de extrema izquierda" y a "delincuentes".
Los expertos consultados por AFP subrayan no obstante los perfiles diversos en los disturbios del pasado sábado, que tuvieron lugar en el marco de una gran movilización contra el encarecimiento de la vida y de apoyo a los estudiantes de liceo.
"La inmensa mayoría de los manifestantes eran pacíficos. Pero, como suele ocurrir en este tipo de manifestaciones en Francia, se sumaron elementos que lo eran mucho menos", asegura el politólogo Pascal Perrineau.
Entre los manifestantes violentos hay estudiantes que se habrían "radicalizado" al imitar a "líderes violentos", jóvenes pertenecientes a "movimientos políticos de tipo revolucionario" o los conocidos "black blocs" que "propugnan el caos en la calle" y suelen enfrentarse a la policía, explica.
Otro de los perfiles serían los jóvenes procedentes de los suburbios, entre los cuales "se encuentran franceses de origen inmigrante", y que practican una "violencia de depredación" centrada en saquear y destrozar tiendas, agrega.
Estos últimos protagonizaron una oleada de disturbios en 2023 después que Nahel, un joven de 17 años, muriera por un disparo a bocajarro de un policía durante un control de tráfico en la periferia de París. Primero se cebaron con los símbolos del Estado, como escuelas, antes de proceder a saqueos.
Antes de eso, el movimiento de los chalecos amarillos en 2018-2019, con manifestantes procedentes en gran parte de zonas periurbanas y rurales y con el que se comparan las protestas actuales, dio lugar a numerosos destrozos y saqueos, especialmente en los barrios acomodados de París.
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Próximas acciones de los chalecos amarillos
Los chalecos amarillos también anunciaron nuevas manifestaciones el próximo sábado, en la línea de la movilización que impulsaron el 17 de octubre. La situación se sigue con preocupación fuera de Francia. China y Alemania llamaron a sus ciudadanos a mantenerse vigilantes.