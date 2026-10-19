Qué hay detrás de las protestas en Francia y por qué decretaron toques de queda

¿Por qué hay toque de queda en Francia?

Para frenar esta "violencia desenfrenada", en palabras de Macron, las autoridades decretaron toques de queda parciales en varias ciudades como París, Lille y Lyon, donde durante la noche no podrán circular los habitantes o, en algunos casos, los menores no acompañados.

En la capital, los habitantes de las zonas más afectadas por los disturbios y saqueos, como la plaza de la República y el sector comercial de Les Halles, no podrán circular por las calles entre las 23:00 de este lunes y las 06:00 del martes.

La prefectura de policía prohibió además manifestar durante la noche en zonas como la plaza de la República, donde se registraron el fin de semana choques con las fuerzas de seguridad. El anuncio llegó cuando decenas de personas, en su mayoría jóvenes, se encontraban en el lugar, vigiladas por la policía.

El objetivo del gobierno es restablecer el orden, al tiempo que analizan los "fallos" en la gestión policial, como reconoció el presidente, y buscan a los autores de los desbordamientos.

¿Por qué hay protestas en Francia?

Los estudiantes de secundaria iniciaron con las protestas en septiembre pasado quienes salieron a las calles para exigir mejores condiciones en las aulas, como más profesores, planteles adecuados, así como eliminar el sistema informático de selección universitaria, conforme pasaron los días, los trabajadores agricultores, sindicatos, transportistas y en general la clase trabajadora han salido a las calles con el objetivo de exigir al Gobierno recortes al presupuesto.

El estallido de violencia se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra el alto costo de la vida convocada el sábado a través de la redes sociales y vinculada al movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019.

Un manifestante lanza una bengala de humo hacia gendarmes franceses durante una protesta contra el alto costo de la vida en Burdeos, en el suroeste de Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)



Pero Francia no es el único país en Europa afectado por el encarecimiento de la vida, especialmente a raíz del conflicto en Oriente Medio. Ciudades de Bélgica e Italia también registraron manifestaciones, disturbios y saqueos el fin de semana.

Estos actos "son inaceptables", subrayó el vocero de la Comisión Europea, Markus Lammert.

En Francia, el gobierno cifró en más de 3,000 los comercios afectados y pidió incluso a las plataformas de reventa en línea que retiren los anuncios procedentes de estos saqueos.

Assia Sanaa, gerente de siete tiendas Shinzo de zapatos deportivos en París, es una de las afectadas.

"De repente al caer la noche, llegaron hordas de grupos bien organizados, metódicos, una 20 o 30 personas, lo detrozaron todo, saquearon y robaron", explicó a AFP.