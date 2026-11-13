Estados Unidos suspende todos los vuelos y deja a su sistema aéreo en crisis: casi 7,000 viajes afectados

¿Por qué Estados Unidos canceló todos los vuelos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó detener todas las salidas desde los aeropuertos del país después de que una interrupción de telecomunicaciones afectara a los centros encargados de coordinar el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo estadounidense.

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, informó que técnicos de la FAA investigan la avería. La suspensión se adoptó por precaución, sin que las autoridades hayan identificado públicamente su origen ni anunciado cuándo terminará.

There has been a temporary telecommunications outage - out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 13, 2026

Antes de extenderse a escala nacional, el problema ya había obligado a detener las salidas en Chicago. La medida impide despegar a los aviones que permanecen en tierra, pero las aeronaves que ya están volando pueden aterrizar.

La administración también informó que todos los vuelos estaban contabilizados y que las operaciones internacionales se atenderán caso por caso, de acuerdo con las condiciones de seguridad.

Al momento de la publicación, el servicio de seguimiento aéreo FlightAware registraba cerca de 7,000 vuelos retrasados o cancelados a causa de la suspensión nacional.

AICM reporta afectaciones en los vuelos entre México y Estados Unidos

Las consecuencias de la interrupción también alcanzaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que confirmó afectaciones en los vuelos programados desde y hacia destinos estadounidenses.

En un aviso difundido la tarde del viernes, la administración aeroportuaria recomendó a los pasajeros mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estado de su vuelo y conocer posibles modificaciones en el itinerario.



⚠️✈️❗ #AICMInforma Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones. Por ello, recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el #AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario. La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 13, 2026

Esto aplica tanto a quienes tienen previsto salir de la capital mexicana rumbo a Estados Unidos como a los pasajeros que esperan llegar al aeropuerto desde ese país.