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Estados Unidos suspende todos los vuelos y deja a su sistema aéreo en crisis: casi 7,000 viajes afectados

Miles de pasajeros enfrentan cambios de itinerario mientras las autoridades investigan la avería y revisan los vuelos internacionales caso por caso.
vie 13 noviembre 2026 04:48 PM
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Avión de American Airlines vuela detrás de una bandera de Estados Unidos que ondea en un mástil, bajo un cielo azul despejado.
Una falla en las comunicaciones del control aéreo de Estados Unidos provocó retrasos y cancelaciones en casi 7,000 vuelos, además de afectar las conexiones aéreas con México. (Angel Di Bilio/Getty Images)

Una falla en las comunicaciones del control aéreo de Estados Unidos obligó a suspender todos los vuelos en el país este viernes. La interrupción generó retrasos y cancelaciones de vuelos que también afectan las conexiones aéreas con México.

Ante las restricciones, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pidió a los pasajeros confirmar sus itinerarios con las aerolíneas.

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¿Por qué Estados Unidos canceló todos los vuelos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó detener todas las salidas desde los aeropuertos del país después de que una interrupción de telecomunicaciones afectara a los centros encargados de coordinar el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo estadounidense.

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, informó que técnicos de la FAA investigan la avería. La suspensión se adoptó por precaución, sin que las autoridades hayan identificado públicamente su origen ni anunciado cuándo terminará.

Antes de extenderse a escala nacional, el problema ya había obligado a detener las salidas en Chicago. La medida impide despegar a los aviones que permanecen en tierra, pero las aeronaves que ya están volando pueden aterrizar.

La administración también informó que todos los vuelos estaban contabilizados y que las operaciones internacionales se atenderán caso por caso, de acuerdo con las condiciones de seguridad.

Al momento de la publicación, el servicio de seguimiento aéreo FlightAware registraba cerca de 7,000 vuelos retrasados o cancelados a causa de la suspensión nacional.

AICM reporta afectaciones en los vuelos entre México y Estados Unidos

Las consecuencias de la interrupción también alcanzaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que confirmó afectaciones en los vuelos programados desde y hacia destinos estadounidenses.

En un aviso difundido la tarde del viernes, la administración aeroportuaria recomendó a los pasajeros mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estado de su vuelo y conocer posibles modificaciones en el itinerario.

Esto aplica tanto a quienes tienen previsto salir de la capital mexicana rumbo a Estados Unidos como a los pasajeros que esperan llegar al aeropuerto desde ese país.

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Estados Unidos solo había tomado una medida similar una vez desde el 11-S

La suspensión de este viernes es la segunda orden nacional de detener los despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El único antecedente durante ese periodo ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA suspendió todas las salidas nacionales durante menos de dos horas.

La nueva emergencia ocurre mientras el sistema estadounidense de control aéreo enfrenta problemas de equipos, comunicaciones e insuficiencia de controladores, en medio de un proceso para sustituir infraestructura antigua.

Como parte de ese esfuerzo, el Congreso de Estados Unidos aprobó 12,500 millones de dólares en 2025 para modernizar el sistema. Este viernes, la FAA y la Casa Blanca solicitaron otros 30,100 millones de dólares para continuar con los trabajos.

Aunque estos problemas forman parte del contexto de la infraestructura aérea estadounidense, las autoridades todavía no han determinado públicamente qué provocó la falla de este viernes ni han establecido una hora para reanudar todos los despegues.

Con información de AFP.

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