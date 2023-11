Muy tarde está aprendiendo que el fideicomiso es una exitosa figura que viene de tiempos romanos, y que tomó décadas a los gestores públicos nacionales el desarrollarle, adecuándolo a nuestra realidad. Muy tarde entenderá que se trata de un esquema que no puede ser descalificado por irregulares acciones perpetradas por quienes hayan abusado de él o no lo supieron operar. A la fecha, no existe prueba o evidencia alguna que justifique el acto de barbarie administrativa que ejecutó. Ese vehículo de gestión opera al margen de que el presidente haga politiquería del amanecer al anochecer, y aún, cuando, indebidamente, nombre en puestos que exigen de expertise técnico, a sus amigos, incondicionales o cómplices electorales.

Con azoro, ignorancia y temor a lo desconocido, los miembros del gabinete, al tomar el micrófono, voltearon a ver, una y otra vez a su temido superior, buscando gestos o palabras que los exonerara, distinguiera o reconociera, desde luego, desdeñando a los afectados y a la población en general, ya que se comportan como si a la sociedad nada debieran.

La débil estructura administrativa que se arremolina en torno al presidente mostró su insubsistencia, 'impreparación' y oportunismo. La arrogancia les caracteriza, sí, no les apena el ocupar cargos que están tres o cuatro niveles sobre su nivel de instrucción y experiencia. Esa arrogancia se desvaneció estos días, dado que desesperadamente han buscado algún cobijo que les permita dar vuelta a la página, sin rendir cuenta de lo que no han hecho en estos cinco años.

Un modelo del gobierno centrado en quien es ungido como todo poderoso, es la esencia de la 4T, y es ese paradigma al que el viento se llevó.

________

Nota del editor: Gabriel Reyes Orona es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión