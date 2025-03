Entrelíneas | No es Estados Unidos o China. Es Estados Unidos y China

Conclusiones: al igual que la conexión que México tiene con Estados Unidos, la relación México-China también está atornillada y hay muchas muestras de ello en términos políticos y económicos (comercio, inversión e infraestructura); dada la coyuntura, es necesario tejer una estrategia que tome en cuenta la relevancia económica que tiene nuestro principal socio comercial y la potencia asiática en México; no es uno u otro, es uno y otro.

Todo puede pasar. La influencia de China en México puede ingresar a una nueva fase, quizá debilitarse, pero no es conveniente. Hoy no estamos preparados para sustituir importaciones. Desdeñar la importancia china es un mal negocio para México. Si así se impone, habrá que asumir un saldo negativo. China, por lo pronto, mantiene el pragmatismo y espera señales para intensificar o no su penetración.

**********

Enrique Dussel ofrece más data para analizar esta historia en su justa dimensión:

Desde 2003, China es el segundo socio comercial de México y el más dinámico en el siglo XXI: China participó con menos del 1% del comercio exterior de nuestro país hasta 2000, para después dispararse a 10.43% en 2023, convirtiéndose en el segundo importador (con 19.08 % de las importaciones totales de México en 2023).

Para México, la sustitución de importaciones estadounidenses por chinas ha sido profunda: en 1996, el 75.49% de las importaciones mexicanas provenían de Estados Unidos y cayeron al 42.68 %, en 2023; al tiempo que se ha convertido en el primer importador en cadenas globales de valor, como la electrónica y autopartes.

En 2023, el 83% de las importaciones chinas consistieron en bienes intermedios y de capital, es decir, son cruciales para los procesos de transformación en México (para su mercado interno y también para el de exportación).

____

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión