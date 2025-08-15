Publicidad

Opinión

¿La exclusividad empresarial va de la mano de la visibilidad?

La falta de presencia en redes sociales, la comunicación reservada o el bajo perfil pueden volverse sinónimos de irrelevancia. Hoy, si no estás visible, prácticamente no existes.
vie 15 agosto 2025 06:02 AM
En un mundo donde ser visto ya no es opcional, la pregunta no es si debes ser visible, sino cómo hacerlo sin perder tu esencia y presencia empresarial, apunta Concepción M. Valadez Obregón.

En el competitivo mundo de los negocios, la palabra “exclusividad” suele evocar imágenes de prestigio, acceso limitado y productos caros o servicios reservados solo para unos pocos. Es una estrategia que muchas marcas de lujo, consultoras de alto nivel y hasta empresas startups emergentes han adoptado para diferenciarse y posicionarse por encima de la media.

Sin embargo, en un entorno donde la visibilidad lo es todo en pláticas, redes, medios, algoritmos y mercados surge una pregunta fundamental: ¿puede la exclusividad empresarial sobrevivir sin sacrificar visibilidad? ¿O son, en realidad, conceptos en tensión?

La exclusividad es un arma de doble filo pues ser exclusivo implica restringir el acceso, reducir audiencias y crear un aura de escasez. Funciona bien para marcas que construyen su valor en torno al “no todos pueden tenerlo”, como las casas de moda de alta costura, los clubes empresariales cerrados o las experiencias VIP. Este enfoque apela al deseo humano de pertenecer a una élite, y por ello, puede generar una percepción de alto valor.

Sin embargo, en un mundo hiperconectado donde los datos, los seguidores y el reconocimiento público son moneda de cambio, una estrategia demasiado cerrada puede jugar en contra. La falta de presencia en redes sociales, la comunicación reservada o el bajo perfil pueden volverse sinónimos de irrelevancia. Hoy, si no estás visible, prácticamente no existes.

La visibilidad, por otro lado, es el nuevo activo empresarial porque representa exposición, influencia y reputación a los ojos del espectador. Las empresas que apuestan por ella entienden que construir comunidad, compartir conocimiento, interactuar con la opinión pública y mostrar su cultura interna puede ser tan importante como el producto que venden.

En tiempos de transparencia, las audiencias incluyendo clientes, inversionistas y talento quieren ver qué hay detrás de las marcas: cómo piensan, a quién contratan y donde, qué causas apoyan.

Pero esta apertura o visibilidad tiene su precio. Puede diluir el halo de exclusividad o seriedad si no se gestiona con cuidado. ¿Cómo mantener una identidad exclusiva cuando se está presente en todos los canales? ¿Cómo comunicar diferenciación en un mar de contenido donde todos compiten por atención?

El reto de esto es balancear ambos mundos y aquí es donde el dilema se profundiza: la exclusividad exige silencio, y la visibilidad exige ruido. Pero ¿es posible combinarlas estratégicamente?

Algunas marcas lo han logrado, como en Apple: durante años cultivó una imagen exclusiva, con lanzamientos limitados, diseño premium y raros así como una base de clientes cautivos. Sin embargo, su marketing es masivo, sus eventos se transmiten a todo mundo de forma digital, y sus productos están en millones de manos. Apple vende exclusividad con visibilidad. Lo mismo ocurre con firmas como Hermès o Soho House, que construyen su narrativa como si fueran inaccesibles y limitados, pero lo hacen bajo reflectores cuidadosamente colocados.

La respuesta a mi pregunta inicial puede estar en lo que algunos expertos llaman “visibilidad editada” o “selectiva”. No se trata de mostrarlo todo, sino de decidir estratégicamente qué se muestra, cuándo y cómo. Una empresa puede mantener un círculo cerrado de clientes, pero compartir los valores de marca, procesos creativos o impacto social para construir reputación pública.

Incluso en sectores como el B2B, donde la confidencialidad es clave, la visibilidad ya no es opcional. Los líderes empresariales deben ser visibles como personas con opiniones, liderazgo y propósito sin revelar necesariamente las dinámicas internas de su exclusividad corporativa o cartera de clientes.

La visibilidad, bien entendida, no implica perder el aura distintiva no importa el rubro de la empresa, sino expandir su alcance y bien usada puede ser una herramienta para liderar con propósito y posicionarse globalmente sin abandonar lo selecto de la propuesta empresarial.

La exclusividad y la visibilidad no tienen que ser enemigas, pero requieren de un equilibrio estratégico y una revisión constante de sus implicaciones pues las empresas que entiendan cómo conjugar estos dos principios podrán construir compañías o marcas relevantes, deseadas y con propósito.

En un mundo donde ser visto ya no es opcional, la pregunta no es si debes ser visible, sino cómo hacerlo sin perder tu esencia y presencia empresarial.

____

Nota del editor: Concepción M. Valadez Obregón , G100 México country chair in communications, Advocacy & Mediation. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

