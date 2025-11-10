Las contradicciones institucionales de México

Sin embargo, los recientes cambios institucionales en México revelan una paradoja: el país está fortaleciendo algunas dimensiones institucionales mientras desmantela otras, creando las condiciones para mayores disputas entre inversionistas y Estado. No se trata de una historia de colapso institucional, sino de desorientación. Las reformas que ha impulsado el gobierno pueden hacer que las controversias sean más –y no menos— probables.

Recientemente, realicé un análisis empírico entre 40 economías emergentes (2008-2020) y los hallazgos muestran que la “mejora” institucional puede modificar los patrones de disputa de manera compleja. Fortalecer la protección de los derechos de propiedad, cuando supera la capacidad de aplicación de las normas, puede aumentar las disputas, ya que otorga a los inversionistas bases legales más claras para presentar reclamaciones. De igual forma, establecer más acuerdos internacionales de inversión puede fortalecer la imagen de protección del inversionista, pero al mismo tiempo abre más vías legales para litigios.

El gobierno mexicano impulsa reformas que, paradójicamente, buscan reducir los conflictos con inversionistas extranjeros pero en la práctica los vuelven más probables. Por otro lado, al debilitar los límites legales al poder ejecutivo, la independencia judicial y la autonomía regulatoria, el Estado erosiona los mecanismos internos que permiten resolver controversias antes de que escalen al arbitraje internacional. Cuando no existen tribunales imparciales ni reguladores autónomos, los inversionistas recurren inevitablemente a instancias internacionales, amparados en los tratados de inversión que México mantiene vigentes. Las disputas no surgen de presiones externas, sino de los vacíos institucionales que el propio gobierno crea.

En primer lugar, la reforma judicial de septiembre de 2024 debilita la dimensión institucional más efectiva para reducir disputas: el estado de derecho. La sustitución de casi 7,000 jueces mediante elección popular, la eliminación de protecciones a la independencia judicial y la centralización de la disciplina del poder judicial no fortalecen las instituciones; debilitan el factor protector más importante, ya que el estado de derecho reduce la frecuencia de disputas en aproximadamente un 67%.

En segundo lugar, la eliminación de organismos reguladores independientes en el sector energético perjudica la calidad regulatoria, el otro factor institucional más relevante. La integración de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dentro de la Secretaría de Energía bajo control del ejecutivo afecta a la calidad regulatoria, un factor que reduce las disputas en aproximadamente 72%.

Aunque son muy importantes, el estado de derecho y la calidad regulatoria no son las únicas dimensiones en juego. México mantiene extensos acuerdos internacionales de inversión —el T-MEC, tratados bilaterales, la membresía en el CPTPP y más de 60 acuerdos de inversión adicionales—. La evidencia muestra que más acuerdos internacionales de inversión se correlacionan con más disputas. Además, los países con instituciones más sólidas en materia de derechos de propiedad (incluso si la aplicación es débil) tienden a enfrentar más diferendos, porque los inversionistas cuentan con fundamentos legales más claros para reclamar sus derechos.