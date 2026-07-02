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Los hilos invisibles de Norteamérica: 250 años de una maquinaria indivisible

México no necesita diluirse en Estados Unidos. Estados Unidos tampoco puede entender su competitividad futura sin México. Esa es la paradoja central de nuestra época.
jue 02 julio 2026 06:04 AM
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El capital privado mexicano está entendiendo que participar en la economía estadounidense no es un símbolo de distancia con México, sino una forma de complementar riesgos, monedas, jurisdicciones y ciclos económicos, apunta Juan Carlos Eguiarte. (Foto: iStock. )

El próximo 4 de julio, Estados Unidos celebrará 250 años de su Declaración de Independencia. La escena será conocida: fuegos artificiales, banderas, discursos y una narrativa global centrada en el peso histórico de la Unión Americana.

Pero para quienes vivimos de cerca la relación económica entre México y Estados Unidos, la efeméride permite otra lectura. No se trata sólo de mirar hacia Washington o Wall Street. También obliga a mirar hacia Monterrey, Tijuana, Querétaro, Ciudad de México, Los Ángeles, Miami, Houston y Dallas. A esos puntos donde la economía norteamericana opera todos los días, muchas veces sin pedir permiso a la política.

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Mi impresión es que México y Estados Unidos han dejado de funcionar como dos economías que simplemente comercian entre sí. Hoy se parecen más a una misma maquinaria regional: imperfecta, compleja, a veces tensionada, pero profundamente interdependiente. La frontera sigue existiendo en términos legales y políticos, pero en la práctica empresarial, logística, cultural y patrimonial es cada vez menos una línea de separación y más un sistema operativo compartido.

Durante décadas, buena parte de la conversación sobre el capital mexicano en Estados Unidos estuvo marcada por una palabra incómoda: miedo. Se hablaba del dinero que “salía” para protegerse. Del patrimonio que cruzaba la frontera como reacción defensiva ante la incertidumbre. Creo que esa lectura se está quedando vieja.

Lo que hoy observo en muchas familias empresarias y directivos mexicanos no es una huida, sino una evolución. Hay una generación de tomadores de decisión que entiende que diversificar fuera de México no significa abandonar México. Significa pensar con una lógica más sofisticada: producir en un país, invertir en otro, financiarse en una moneda fuerte, educar a los hijos en un ecosistema global y construir patrimonio con una visión regional.

La integración comercial ya nos dio una primera lección. El T-MEC no sólo conectó industrias; cambió mentalidades. Un automóvil, un dispositivo médico o un componente electrónico rara vez pertenecen a una sola bandera. Son resultado de cadenas de valor que cruzan la frontera varias veces antes de llegar al consumidor final. En este contexto de realidad, hablar de “lo mexicano” y “lo estadounidense” como categorías completamente separadas empieza a ser insuficiente.

Lo mismo está ocurriendo con el patrimonio

El capital privado mexicano está entendiendo que participar en la economía estadounidense no es un símbolo de distancia con México, sino una forma de complementar riesgos, monedas, jurisdicciones y ciclos económicos. La pregunta relevante ya no es si una familia debe pensar internacionalmente, sino cómo hacerlo sin perder disciplina, legalidad ni propósito.

Ahí está, para mí, uno de los grandes cambios de época. Antes, la internacionalización patrimonial era percibida como algo reservado para grandes fortunas o corporativos transnacionales. Hoy forma parte de la conversación estratégica de empresarios, familias con liquidez relevante, fundadores, ejecutivos y nuevas generaciones que ya no se sienten cómodas administrando todo su futuro desde una sola geografía.

La frontera física, por su parte, también ha cambiado de significado. Sigue siendo un punto de control, tensión y debate político. Pero al mismo tiempo es una de las infraestructuras económicas más poderosas del mundo. No sólo pasan mercancías; pasan decisiones de inversión, talento, conocimiento, hábitos de consumo, cultura empresarial y modelos de vida.

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Esta relación también se refleja en la cultura. Estados Unidos es cada vez más latino en su consumo, su música, su gastronomía y su fuerza laboral. México, por su parte, recibe cada vez más estadounidenses que trabajan, emprenden, se retiran o simplemente deciden vivir parte de su vida aquí. Esta convivencia no elimina diferencias ni conflictos, pero sí confirma algo: la integración real suele avanzar más rápido que la narrativa política.

Por eso, el aniversario 250 de Estados Unidos no debería leerse desde México como una celebración ajena. Es una oportunidad para reconocer que el futuro económico de América del Norte no se construirá desde la nostalgia nacionalista ni desde la dependencia ingenua, sino desde una visión pragmática de región. Prueba vigente de esto es la realización de la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica, incluyendo de paso a Canadá.

México no necesita diluirse en Estados Unidos. Estados Unidos tampoco puede entender su competitividad futura sin México. Esa es la paradoja central de nuestra época: dos países soberanos, con historias distintas, pero unidos por una red de intereses tan profunda que ningún ciclo electoral puede deshacerla por completo.

Mi conclusión es simple: en la Norteamérica moderna, el éxito empresarial y patrimonial ya no se puede administrar con una mentalidad estrictamente local. Quien siga pensando sólo en términos nacionales probablemente llegará tarde a una realidad que ya opera de forma regional.

Los hilos que unen a México y Estados Unidos son invisibles, pero cada vez más resistentes. Y para quienes toman decisiones de largo plazo, aprender a leerlos será una de las ventajas competitivas más importantes de los próximos años.

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Nota del editor: Juan Carlos Eguiarte es experto en migración patrimonial, analista de mercados transfronterizos, especialista en estrategias de gestión de capital y Country Manager de BAI Capital en México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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