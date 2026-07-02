Los hilos invisibles de Norteamérica: 250 años de una maquinaria indivisible

Mi impresión es que México y Estados Unidos han dejado de funcionar como dos economías que simplemente comercian entre sí. Hoy se parecen más a una misma maquinaria regional: imperfecta, compleja, a veces tensionada, pero profundamente interdependiente. La frontera sigue existiendo en términos legales y políticos, pero en la práctica empresarial, logística, cultural y patrimonial es cada vez menos una línea de separación y más un sistema operativo compartido.

Durante décadas, buena parte de la conversación sobre el capital mexicano en Estados Unidos estuvo marcada por una palabra incómoda: miedo. Se hablaba del dinero que “salía” para protegerse. Del patrimonio que cruzaba la frontera como reacción defensiva ante la incertidumbre. Creo que esa lectura se está quedando vieja.

Lo que hoy observo en muchas familias empresarias y directivos mexicanos no es una huida, sino una evolución. Hay una generación de tomadores de decisión que entiende que diversificar fuera de México no significa abandonar México. Significa pensar con una lógica más sofisticada: producir en un país, invertir en otro, financiarse en una moneda fuerte, educar a los hijos en un ecosistema global y construir patrimonio con una visión regional.

La integración comercial ya nos dio una primera lección. El T-MEC no sólo conectó industrias; cambió mentalidades. Un automóvil, un dispositivo médico o un componente electrónico rara vez pertenecen a una sola bandera. Son resultado de cadenas de valor que cruzan la frontera varias veces antes de llegar al consumidor final. En este contexto de realidad, hablar de “lo mexicano” y “lo estadounidense” como categorías completamente separadas empieza a ser insuficiente.

Lo mismo está ocurriendo con el patrimonio

El capital privado mexicano está entendiendo que participar en la economía estadounidense no es un símbolo de distancia con México, sino una forma de complementar riesgos, monedas, jurisdicciones y ciclos económicos. La pregunta relevante ya no es si una familia debe pensar internacionalmente, sino cómo hacerlo sin perder disciplina, legalidad ni propósito.

Ahí está, para mí, uno de los grandes cambios de época. Antes, la internacionalización patrimonial era percibida como algo reservado para grandes fortunas o corporativos transnacionales. Hoy forma parte de la conversación estratégica de empresarios, familias con liquidez relevante, fundadores, ejecutivos y nuevas generaciones que ya no se sienten cómodas administrando todo su futuro desde una sola geografía.

La frontera física, por su parte, también ha cambiado de significado. Sigue siendo un punto de control, tensión y debate político. Pero al mismo tiempo es una de las infraestructuras económicas más poderosas del mundo. No sólo pasan mercancías; pasan decisiones de inversión, talento, conocimiento, hábitos de consumo, cultura empresarial y modelos de vida.