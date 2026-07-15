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¿Y por qué no?, el Mundial 2026 en redes

El Mundial, así, dejó de ser únicamente un acontecimiento deportivo y se convirtió en una plataforma desde la cual distintos actores colocaron temas de interés público frente a una audiencia global.
mié 15 julio 2026 06:01 AM
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Mientras miles de turistas llegan a CDMX, Jalisco y Nuevo León para el Mundial 2026, las protestas sociales crecen
El Mundial no elimina los problemas estructurales que motivan las movilizaciones. Algo similar ocurrió con las madres buscadoras. Diversas publicaciones llamaron la atención internacional para visibilizar la crisis de desapariciones en México. El Mundial, así, dejó de ser únicamente un acontecimiento deportivo, apunta Maricarmen Fernández Chapou. (Fotos: AFP/ Cuartoscuro)

El Ajolote, el pato Merlín, “Morita”, Haaland, Lamine Yamal, Messi, “quiere volar”, “¿Y si sí?”. Durante la Copa del Mundo 2026, las redes sociales construyeron personajes propios y enarbolaron banderas, marcas, símbolos y rituales sui generis. Si bien los partidos fueron el principal detonador de actividad en plataformas digitales, las narrativas que alcanzaron mayor difusión conectaron el torneo con problemas nacionales, disputas por la representación cultural y política, e interpretaciones que trascienden lo ocurrido en la cancha.

El análisis de las publicaciones con mayor interacción sobre este Mundial, recopiladas por el Observatorio de Medios Digitales del Tec de Monterrey, y organizadas para su análisis en un tablero de acceso abierto , muestra cómo la conversación digital no giró exclusivamente alrededor del futbol.

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Desde el inicio, la conversación sobre México estuvo impulsada por dos dinámicas paralelas. Por un lado, el torneo sirvió para proyectar al espacio internacional asuntos nacionales que originalmente no estaban relacionados con el futbol, como el movimiento de las madres buscadoras o la marcha de los maestros. Por otro, las victorias de la selección generaron publicaciones virales, y contagiaron expresiones de orgullo nacional y apoyo a la selección. La camiseta del equipo mexicano se convirtió en la más vestida entre las de 48 selecciones participantes, con al menos 1.9 millones de ventas de playeras oficiales .

A pesar de que algunas publicaciones vincularon los bloqueos de la CNTE con problemas de movilidad, la mayoría de los usuarios defendieron las demandas magisteriales y recordaron que el Mundial no elimina los problemas estructurales que motivan las movilizaciones. Algo similar ocurrió con las madres buscadoras. Diversas publicaciones llamaron la atención internacional para visibilizar la crisis de desapariciones en México. El Mundial, así, dejó de ser únicamente un acontecimiento deportivo y se convirtió en una plataforma desde la cual distintos actores colocaron temas de interés público frente a una audiencia global.

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Al mismo tiempo, desde el primer triunfo de la Selección Mexicana hasta la derrota ante Inglaterra, la actividad en redes sociales fue creciendo en intensidad hasta alcanzar su máxima expresión con el emblema “¿Y si sí?” plasmado en carteles, camisetas, gorras y marcas registradas.

Los mejores resultados deportivos concentraron buena parte del entusiasmo. El triunfo frente a Sudáfrica colocó a Julián Quiñones y Raúl Jiménez entre los nombres más mencionados en redes gracias a sus goles, mientras que la victoria contra Corea del Sur consolidó una narrativa de orgullo nacional construida alrededor de etiquetas como #SomosMéxico. Las imágenes de aficionados lanzando sombreros en el estadio, las tribunas teñidas de verde, los festejos colectivos al ritmo del “Cielito lindo” y el “quiere volar” de los Fan Fest contagiaron su euforia más allá de las pantallas.

En los partidos subsecuentes, la conversación incorporó nuevos referentes y construyó símbolos propios del torneo. Uno de los casos más llamativos fue el pato Merlín, personaje que rápidamente fue incorporado a memes, ilustraciones y publicaciones humorísticas. Aunque su origen es anecdótico, su aparición en la Mañanera y su viralidad en redes mostró cómo las comunidades digitales pueden producir referentes compartidos que fortalecen el sentido de pertenencia entre los aficionados. Y aún más. La familia del Pato Merlín recibió un crédito por un departamento del programa de vivienda social de la Ciudad de México, luego de que se conociera que vivía en un local comercial.

"¿Y si sí?". La frase proyectada sobre la Torre Latinoamericana se convirtió en uno de los símbolos visuales más difundidos del torneo. Muy pronto esa expresión de esperanza por ganar el Mundial se trasladó a las causas sociales: “¿Y si sí encontramos a quienes faltan?”, “¿Y si sí terminamos con la violencia contra las mujeres?”, “¿Y si sí disminuye la desigualdad?”, “¿Y si sí disminuye la corrupción?”, “¿Y si sí leemos más?”. Las marcas comerciales no se quedaron atrás; leímos el mantra en las donas y los huevos del desayuno y nos compramos una gorra de la leyenda producida por el ingenio mexicano, siempre listo para responder rápidamente a las demandas del mercado.

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Por otra parte, también también fue creciendo otra ola: la desinformación. Las narrativas falsas fueron de las fake news hasta las teorías de conspiración, pasando por suspicacias y denuncias infundadas, como las supuestas amenazas que sufrió el equipo de Ecuador antes de su enfrentamiento contra México.

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De la inocua duda en torno a la identidad de Shakira en el partido inaugural, al contenido impostor difundido en forma de comunicado oficial de la Federación Ecuatoriana de Futbol, que supustamente desmentía lo que no era mentira –la queja ante la FIFA por la serenata de la afición antes del partido contra México--, se construyeron con astucia mentiras mayores.

Ningún rumor muestra una continuidad comparable a los que cuestionan la legitimidad de los logros de Argentina. Los datos del omd.futbol indican que esta narrativa domina de manera sistemática las publicaciones con mayor interacción en X. En uno de los periodos analizados, al menos seis de las 10 publicaciones principales giraron alrededor de acusaciones de favoritismo hacia esa selección; en el siguiente periodo fueron siete de 10. Además, los argumentos permanecieron prácticamente intactos durante cinco cortes consecutivos.

Las publicaciones repiten una serie de ejemplos específicos: el número de penaltis concedidos a Argentina, supuestas tarjetas rojas que Lionel Messi habría evitado recibir, comparaciones entre el recorrido de Argentina y el de selecciones como Francia, Alemania o España, así como acusaciones directas de corrupción contra árbitros y dirigentes de la FIFA, sin evidencias.

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Messi es probablemente el jugador de este Mundial con mayores ataques por parte de la desinformación. Según Animal Político , de él “circulan publicaciones virales en redes que consisten en citas falsas, fotografías sacadas de contexto, imágenes generadas con inteligencia artificial, perfiles en redes que suplantan su identidad, rumores y teorías de la conspiración”. Incluso, una periodista argentina anunció en vivo la muerte de su padre. Era falso .

En conjunto, las redes sociales revelan que las publicaciones en torno al Mundial buscan de todo antes que únicamente informar sobre un partido. Los contenidos que alcanzan mayor difusión conectan el futbol con problemas reales, debates sobre identidad, disputas por el reconocimiento o narrativas de fraude. Pero también, “Why not?”, con la alegría, el humor y, sobre todo, la esperanza que México estaba, y aún está, ávido de alcanzar. Quizá incluso más que la propia Copa del Mundo.

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Nota del editor: Maricarmen Fernández Chapou es profesora de la Escuela de Humanidades y Eduación del Tecnológico de Monterrey e investigadora del Observatorio de Medios Digitales de la misma institución. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión Mundial de Futbol 2026

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