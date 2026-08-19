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Del peonaje al algoritmo: El desafío del Tecno-Feudalismo y la ruta hacia la autonomía

Al igual que los antiguos hacendados, corporaciones como Amazon, Mercado Libre o Rappi controlan en la actualidad los canales exclusivos de circulación.
mié 19 agosto 2026 06:04 AM
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Carlos Gómez tiene un equipo de 60 empleados, matemáticos e ingenieros, que colaboran en la creación de algoritmos para medir el comportamiento de los clientes. (Foto: Getty Images)
Carlos Gómez tiene un equipo de 60 empleados, matemáticos e ingenieros, que colaboran en la creación de algoritmos para medir el comportamiento de los clientes. /

A mediados del siglo XIX, las haciendas henequeneras de Yucatán perfeccionaron uno de los mecanismos de control laboral más eficientes y devastadores de la historia mexicana: el peonaje por deudas y la tienda de raya. Aunque las leyes federales de la Constitución de 1857 prohibían explícitamente el trabajo forzado y el encarcelamiento por deudas civiles, la oligarquía terrateniente —la llamada "Casta Divina"— alteró los reglamentos locales. Utilizaron el otorgamiento de "adelantos" financieros para atar legalmente al trabajador maya a la tierra, convirtiendo una deuda civil en un delito penal de fraude si el peón intentaba escapar. El jornalero, atrapado en un analfabetismo estructural, firmaba con una simple "raya" el libro contable de la hacienda, vendiendo su trabajo futuro a cambio de la subsistencia presente.

Más de un siglo después de la abolición oficial de las tiendas de raya en 1915, la estructura psicológica y económica de aquel modelo colonial ha regresado bajo un ropaje digital. Diversos economistas y pensadores contemporáneos sostienen que la humanidad ha transitado hacia un modelo de "tecno-feudalismo", término utilizado por el economista griego Yanis Varoufakis en 2023. En esta nueva configuración global, los grandes ganadores ya no son los productores físicos de bienes, sino los dueños de las plataformas digitales y la infraestructura logística masiva.

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Al igual que los antiguos hacendados, corporaciones como Amazon, Mercado Libre o Rappi controlan en la actualidad los canales exclusivos de circulación, haciendo que el poder económico se desplace de la manufactura hacia la distribución. Quien produce el objeto real asume el riesgo climático, regulatorio, laboral y físico, mientras que el intermediario digital cobra una "renta" por el simple derecho de permitir al productor acceder al mercado. El usuario se comporta como un siervo del sistema, alimentando gratuitamente al algoritmo (plataforma).

Este engranaje tecno-feudal opera mediante una trampa circular perfecta basada en el consumo y el endeudamiento. En aquel entonces, el peón maya no tenía opción: si no aceptaba el sistema, moría de hambre, era encarcelado por la policía o castigado físicamente. Hoy, el endeudamiento es un acto formalmente voluntario, impulsado no por la fuerza, sino por una agresiva maquinaria de marketing que incrementa el deseo de estatus y favorece la cultura del consumo inmediato. Ante esto, puede decirse que las tarjetas de crédito y las herramientas de financiamiento digital funcionan como la versión moderna de la libreta de rayas. En las haciendas se usaban vales o fichas, pero hoy se usa plástico o transferencias digitales.

Al deslizar un plástico o autorizar un crédito digital instantáneo, el sistema crea dinero intangible que otorga poder de adquisición sin un incremento real en la producción de bienes duros, operando como una fuerza inflacionaria latente. El "amo" actual no es un hacendado con látigo, sino un historial crediticio negativo (como el Buró de Crédito), que excluye al individuo del sistema financiero.

El ciudadano moderno, inmerso en jornadas laborales extenuantes para cubrir su costo de vida y tiempo de transporte casa-trabajo-casa cada vez mayor, sufre una especie de robo de su tiempo y energía. Al carecer de horas disponibles, se ve obligado a pagarle al mismo sistema logístico para que resuelva su subsistencia diaria a través de alimentos ultraprocesados o servicios de entrega a domicilio. El diseño urbano contemporáneo complementa esta jaula económica: los departamentos minimalistas y las casas modernas carecen de espacios para huertos o animales, destruyendo la autonomía de subsistencia que poseían las generaciones pasadas y obligando al individuo a satisfacer el cien por ciento de sus necesidades básicas en el supermercado.

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La persona ya no trabaja para construir patrimonio, sino para cubrir el saldo pendiente. Frente a este escenario de control financiero y conductual, donde el marketing prefabricado invierte la máxima sartreana al imponer el "aparentar ser" por encima del "ser", la pregunta fundamental es: ¿cuál es la salida para construir una vida mejor? La respuesta no radica en utopías colectivas, sino en la resistencia estratégica e individual.

El primer pilar para la emancipación es la desvinculación mental del consumo como identidad. Adoptar una austeridad estratégica permite al individuo volverse inmune a la insatisfacción crónica que dictan los algoritmos de atención visual. Romper las cadenas financieras exige la eliminación radical de las deudas de consumo, utilizando el crédito únicamente bajo la modalidad de pago total mensual (totalero) o regresando al uso de efectivo para activar el freno psicológico del gasto real. La psicología es la misma: cuando no se ve el dinero físico salir de la billetera, la percepción del gasto disminuye y es más fácil consumir en exceso.

Al transitar de deudor a dueño mediante un fondo de emergencia y la adquisición de activos duros como educación, negocios propios o bienes raíces, el ciudadano deja de financiar las ganancias de la banca.

A nivel comunitario, la salida a la paradoja de la dependencia logística se encuentra en el diseño de circuitos económicos cerrados o economías de proximidad. Países como Francia y Japón han demostrado que es posible competir contra el monopolio digital sin precarizar el empleo mediante mecanismos como las asociaciones de agricultura apoyada por la comunidad o la colocación de mercados de productores en las rutas diarias de los trabajadores. Asimismo, esquemas como los supermercados cooperativos y las monedas locales digitales permiten blindar la riqueza del barrio, asegurando que el dinero circule internamente en lugar de evaporarse hacia paraísos fiscales transnacionales. Y aunque estas monedas comunitarias enfrentan el escrutinio riguroso de las autoridades tributarias como el SAT, que exige una estricta trazabilidad de facturación en pesos y prevención de discrepancias fiscales, su integración tecnológica legal demuestra que la conveniencia y la ética pueden coexistir.

La verdadera riqueza del ser humano no se mide por los objetos que posee o aparenta, sino por el nivel de autonomía sobre su propio tiempo. En el momento en que un individuo decide simplificar su vida, producir su propio valor y negarse a financiar el consumo presente con su esfuerzo futuro, la hacienda digital pierde a su peón y el ser humano recupera, finalmente, su existencia.

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Francisco Gerardo Barroso Tanoira es doctor por la Universidad Autónoma de Yucatán.

Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Francisco Gerardo Barroso Tanoira.

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Inteligencia artificial

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