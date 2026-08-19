Aprovechemos todo el valor del momento de la IA

Ese salto explica por qué este momento resulta tan decisivo. Las organizaciones no experimentan únicamente con asistentes digitales porque enfrentan la posibilidad real de automatizar procesos completos, rediseñar cadenas de valor y modificar la estructura del trabajo corporativo. Sin embargo, 62% de las organizaciones continúan atrapadas en fases de experimentación. El problema es estratégico y organizacional. Por lo mismo, apuntamos a acciones que pueden ayudar a los líderes a convertirse en los impulsores de IA.

Siete principios que impulsan la transformación

El primer principio consiste en entender que la oportunidad está en capturar nuevas fuentes de ganancias. Muchas empresas concentran sus esfuerzos en automatizar tareas administrativas o elevar eficiencia operativa. Esa aproximación tiene beneficios limitados y se vuelve un estándar accesible para todos. El verdadero valor surge cuando la IA redefine productos, servicios, modelos comerciales y experiencias del cliente. Un banco que automatiza procesos internos ahorra costos. Un banco que transforma la forma de evaluar riesgos y entregar asesoría financiera cambia su posición competitiva.

El segundo es aún más contundente. Los mayores impactos provienen de reinventar flujos de trabajo completos y las experiencias de clientes. El 95% de los esfuerzos de IA generativa fracasan en producir un impacto medible en el estado de resultados porque se quedan en herramientas superficiales. Las empresas que están avanzando más rápido son aquellas que replantean cómo se realiza el trabajo y quién lo ejecuta, ya sea un humano, un agente o ambos.

El tercero redefine la ventaja competitiva. Los modelos se están convirtiendo en commodities. La verdadera barrera defensiva será la calidad de los datos y el contexto institucional que las organizaciones sean capaces de capturar y proteger. Nuestra Firma sostiene que muchos proyectos se estancan alrededor de 70% de precisión debido a que el conocimiento tácito de las organizaciones jamás fue estructurado en América Latina, donde numerosas compañías todavía operan con procesos dependientes de relaciones personales y conocimiento informal.

