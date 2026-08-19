Aprovechemos todo el valor del momento de la IA

La inteligencia artificial (IA) ¿ya dejó de ser una conversación sobre productividad incremental? En el segundo trimestre de 2026, el debate estratégico para los líderes empresariales está en ¿qué empresas serán capaces de rediseñar su modelo de negocio antes de que sus industrias cambien de forma irreversible?
“La IA es 10 veces el tamaño de la Revolución Industrial y avanza 10 veces más rápido”. Esta cita de Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, resume la naturaleza revolucionaria de la IA generativa y la IA con agentes; en apenas 18 meses, la evolución ha sido radical. En 2025, menos del 1% del código publicado en GitHub era generado por IA y las herramientas reducían la productividad de muchos desarrolladores. Para inicios de 2026, el número escaló al 20%, mientras la productividad aumentó aproximadamente 20 por ciento. Más importante, los agentes de IA pasaron de resolver tareas de minutos a ejecutar flujos de trabajo equivalentes a entre 10 y 12 horas de programación humana.