La revolución intelagéntica ya comenzó

La revolución ya entró en nuestra intimidad. ChatGPT reporta 900 millones de usuarios activos semanales. Gemini superó 1,000 millones de usuarios mensuales, aunque ambas métricas no son directamente comparables. En julio de 2026, Similarweb colocó a ChatGPT, Gemini, Claude y Grok entre los cinco asistentes de inteligencia artificial más visitados en la web. En el trabajo, Menlo Ventures estimó que las empresas gastaron 37,000 millones de dólares en inteligencia artificial generativa durante 2025. Del gasto empresarial en modelos, Anthropic captó 40%; OpenAI, 27%; y Google, 21%. Además, el 23% de las organizaciones ya escalan agentes en alguna función y el 39% experimenta con ellos.

Conforme estos sistemas incorporen voz, memoria, personalidad y una presencia más parecida a la humana, encajarán mejor con nuestras tendencias sociales. La relación será más íntima. Precisamente por eso deberá ser más visible, gobernable y consciente.

Pero más cómputo no garantiza mejores ideas. Las soluciones potentes deben reunir Novedad, Utilidad y Diversidad (NUD). Para lograrlo, humanos y agentes necesitan explorar opciones, reflexionar sobre evidencia, integrar perspectivas, iterar y ejercer metacontrol. Es decir, decidir cuándo abrir la búsqueda y cuándo cerrarla. El marco de lo que llamo Sistema 3 convierte esa danza entre intuición, razón y crítica en un proceso deliberado. La diversidad sin integración fragmenta; la coordinación sin diversidad homogeneiza.

Los casos publicados ya son concretos. Según cifras difundidas por Salesforce, LY Corporation emplea agentes que resuelven 48,000 correos rutinarios mensuales y filtran el 99.9% del correo basura. Engine reporta que sus agentes resuelven el 50% de las consultas por chat y reducen en un 15% el tiempo de atención. Google, por su parte, informó que un equipo de Chrome comprimió una reestructuración de código prevista para dos años en tres meses: una aceleración de ocho veces.