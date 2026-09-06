La revolución intelagéntica ya comenzó

Durante siglos, las organizaciones estuvieron hechas únicamente de personas, documentos y máquinas. Eso terminó. Hoy una idea puede conversar, recordar, consultar sistemas, coordinar tareas y regresar con una decisión preparada. No estamos ante otra aplicación: estamos incorporando nuevos participantes funcionales a la arquitectura de la civilización.
Propongo llamar a este cambio Revolución Intelagéntica: la convergencia de inteligencia y organización agéntica. Un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, por Large Language Model) responde; un agente persigue objetivos, planifica, utiliza herramientas y ejecuta acciones dentro de límites definidos. Además, un punto muy relevante es que puede adoptar formas antropomórficas compatibles con las tendencias conductuales sociales humanas, con personalidad, memoria y más atributos propios. Esa estructura aporta dirección, orden y alineación con empresas organizadas mediante roles y responsabilidades. Allí se jugarán la competitividad, la creatividad y nuestra siguiente etapa evolutiva. La creatividad, después de todo, no es caos con suerte: es libertad con dirección.