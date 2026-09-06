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La revolución intelagéntica ya comenzó

Hoy una idea puede conversar, recordar, consultar sistemas, coordinar tareas y regresar con una decisión preparada. Estamos incorporando nuevos participantes funcionales a la arquitectura de la civilización.
dom 06 septiembre 2026 06:00 AM
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La revolución intelagéntica
Conforme estos sistemas incorporen voz, memoria, personalidad y una presencia más parecida a la humana, encajarán mejor con nuestras tendencias sociales. La relación será más íntima. (WANAN YOSSINGKUM/Getty Images)

Durante siglos, las organizaciones estuvieron hechas únicamente de personas, documentos y máquinas. Eso terminó. Hoy una idea puede conversar, recordar, consultar sistemas, coordinar tareas y regresar con una decisión preparada. No estamos ante otra aplicación: estamos incorporando nuevos participantes funcionales a la arquitectura de la civilización.

Propongo llamar a este cambio Revolución Intelagéntica: la convergencia de inteligencia y organización agéntica. Un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, por Large Language Model) responde; un agente persigue objetivos, planifica, utiliza herramientas y ejecuta acciones dentro de límites definidos. Además, un punto muy relevante es que puede adoptar formas antropomórficas compatibles con las tendencias conductuales sociales humanas, con personalidad, memoria y más atributos propios. Esa estructura aporta dirección, orden y alineación con empresas organizadas mediante roles y responsabilidades. Allí se jugarán la competitividad, la creatividad y nuestra siguiente etapa evolutiva. La creatividad, después de todo, no es caos con suerte: es libertad con dirección.

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La revolución ya entró en nuestra intimidad. ChatGPT reporta 900 millones de usuarios activos semanales. Gemini superó 1,000 millones de usuarios mensuales, aunque ambas métricas no son directamente comparables. En julio de 2026, Similarweb colocó a ChatGPT, Gemini, Claude y Grok entre los cinco asistentes de inteligencia artificial más visitados en la web. En el trabajo, Menlo Ventures estimó que las empresas gastaron 37,000 millones de dólares en inteligencia artificial generativa durante 2025. Del gasto empresarial en modelos, Anthropic captó 40%; OpenAI, 27%; y Google, 21%. Además, el 23% de las organizaciones ya escalan agentes en alguna función y el 39% experimenta con ellos.

Conforme estos sistemas incorporen voz, memoria, personalidad y una presencia más parecida a la humana, encajarán mejor con nuestras tendencias sociales. La relación será más íntima. Precisamente por eso deberá ser más visible, gobernable y consciente.

Pero más cómputo no garantiza mejores ideas. Las soluciones potentes deben reunir Novedad, Utilidad y Diversidad (NUD). Para lograrlo, humanos y agentes necesitan explorar opciones, reflexionar sobre evidencia, integrar perspectivas, iterar y ejercer metacontrol. Es decir, decidir cuándo abrir la búsqueda y cuándo cerrarla. El marco de lo que llamo Sistema 3 convierte esa danza entre intuición, razón y crítica en un proceso deliberado. La diversidad sin integración fragmenta; la coordinación sin diversidad homogeneiza.

Los casos publicados ya son concretos. Según cifras difundidas por Salesforce, LY Corporation emplea agentes que resuelven 48,000 correos rutinarios mensuales y filtran el 99.9% del correo basura. Engine reporta que sus agentes resuelven el 50% de las consultas por chat y reducen en un 15% el tiempo de atención. Google, por su parte, informó que un equipo de Chrome comprimió una reestructuración de código prevista para dos años en tres meses: una aceleración de ocho veces.

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La consecuencia empresarial es profunda: no basta con instalar bots en la periferia. Los ganadores comenzarán en las capas estratégico-intelectuales. Deberán codificar estrategia, cultura y valores desde arriba. Una arquitectura de Agentes Corporativos potente e innovadora se vería así: agentes ejecutivos con identidad, memoria y función; agentes maestros compartidos; especialistas por área; y un núcleo con fuentes autorizadas, indicadores clave de desempeño (KPI, por Key Performance Indicators), trazabilidad y aprobación humana. Así, la estrategia deja de vivir en una presentación y comienza a operar diariamente.

Por ejemplo, un camino práctico consistiría en conectar agentes a tareas decisivas y medir el tiempo entre la decisión y primera acción, compromisos cumplidos, desviaciones corregidas y horas ejecutivas recuperadas. Los agentes no son personas ni organismos; su protagonismo es funcional. El propósito, el juicio y la responsabilidad permanecen en manos humanas.

La Revolución Inteligéntica no anuncia el fin de nuestra inteligencia. Anuncia su expansión organizada. Cuando la potencia algorítmica encuentre dirección humana, diversidad protegida y metacontrol ético, podremos convertir conocimiento disperso en acción colectiva. La tecnología no tendrá que empequeñecernos: podrá llevar nuestra capacidad de crear a una escala inédita.
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Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram , YouTube y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Inteligencia artificial

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