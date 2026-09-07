La inteligencia artificial es industria manufacturera, y eso es una buena noticia para México

Cada revolución industrial tuvo su fábrica. La de vapor tuvo el telar mecánico, la de la electricidad, la línea de ensamblaje, y la del silicio, la planta de semiconductores. La revolución actual también tiene la suya, aunque su producto no se pueda tocar ni empaquetar, ya que la fábrica de inteligencia artificial es una infraestructura diseñada para transformar datos en decisiones, y pocos países están tan bien preparados para entenderla como México, que lleva la lógica de la manufactura profundamente arraigada en su economía y en su cultura laboral.
Una fábrica de inteligencia artificial no es simplemente un centro de datos con otro nombre. Los centros de datos tradicionales fueron diseñados para almacenar información y ejecutar tareas de propósito general, mientras que una fábrica de IA existe para producir algo específico: inteligencia medida en tokens, unidades mínimas de razonamiento que, encadenadas a alta velocidad, se transforman en predicciones, respuestas de agentes digitales y decisiones de sistemas autónomos. Como toda fábrica, cuenta con materia prima (los datos y la energía); una línea de producción que va desde la ingesta hasta el entrenamiento; el ajuste fino y la inferencia a gran escala, además de un producto que sale de la planta en tiempo real.