La inteligencia artificial es industria manufacturera, y eso es una buena noticia para México

Por eso mismo, la lección más importante no es tecnológica, sino organizativa: una fábrica de inteligencia no se compra, se desarrolla. La infraestructura informática es indispensable, pero por sí sola es un edificio vacío; necesita datos organizados que la alimenten y personas capaces de diseñar los flujos, ajustar los modelos y traducir los resultados en decisiones de negocio. El talento, los datos y la infraestructura forman parte de la misma cadena productiva, que avanza al ritmo de su eslabón más débil; por lo tanto, las organizaciones que comprendan esta dinámica transformarán la inteligencia artificial en resultados.

El contexto para esta transformación es especialmente favorable, ya que el nearshoring ya ha demostrado que la región atrae producción de alto valor cuando combina una ubicación estratégica, tratados comerciales y capacidad instalada. El siguiente paso es decidir dónde se producirá la inteligencia que guiará estas plantas, cadenas de suministro y servicios. Esta transición ya ha comenzado con el anuncio del gobierno mexicano de una inversión de 1,000 millones por parte de Flex, entre 2026 y 2028, para producir equipos destinados a centros de datos de IA en Guadalajara, Aguascalientes y Ciudad Juárez, creando plantas mexicanas capaces de fabricar las máquinas de las nuevas fábricas. Muchos gobiernos denominan a este movimiento “soberanía digital”, una comparación que revela la dimensión estratégica de la IA, que tiende a convertirse en parte de la infraestructura nacional, al igual que el agua, las carreteras y las telecomunicaciones. Producirla localmente permite entrenar modelos en el propio idioma, con datos y prioridades del país, además de garantizar que las decisiones sobre la economía nacional se tomen dentro de sus fronteras.

México ha consolidado su posición en la economía global al desarrollar la capacidad de producir a gran escala y abastecer a las cadenas internacionales. El siguiente paso es aplicar esa misma capacidad a la infraestructura de inteligencia artificial, un sector en el que la operación, la adaptación y el uso de los modelos serán tan importantes como su creación. La marca “Hecho en México” ha ayudado a identificar los productos fabricados en el país durante décadas; ahora se presenta la oportunidad de que México también sea reconocido como uno de los lugares donde se construirá y operará la nueva infraestructura de inteligencia.