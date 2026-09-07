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La inteligencia artificial es industria manufacturera, y eso es una buena noticia para México

Pocos países en el mundo están tan bien preparados para entender la revolución de la Inteligencia Artificial como México.
lun 07 septiembre 2026 06:01 AM
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La IA es industria manufacturera
La experiencia industrial mexicana deja de ser una metáfora y adquiere relevancia práctica, pues quien conoce una planta moderna reconoce el vocabulario de una fábrica de IA. (janiecbros/Getty Images)

Cada revolución industrial tuvo su fábrica. La de vapor tuvo el telar mecánico, la de la electricidad, la línea de ensamblaje, y la del silicio, la planta de semiconductores. La revolución actual también tiene la suya, aunque su producto no se pueda tocar ni empaquetar, ya que la fábrica de inteligencia artificial es una infraestructura diseñada para transformar datos en decisiones, y pocos países están tan bien preparados para entenderla como México, que lleva la lógica de la manufactura profundamente arraigada en su economía y en su cultura laboral.

Una fábrica de inteligencia artificial no es simplemente un centro de datos con otro nombre. Los centros de datos tradicionales fueron diseñados para almacenar información y ejecutar tareas de propósito general, mientras que una fábrica de IA existe para producir algo específico: inteligencia medida en tokens, unidades mínimas de razonamiento que, encadenadas a alta velocidad, se transforman en predicciones, respuestas de agentes digitales y decisiones de sistemas autónomos. Como toda fábrica, cuenta con materia prima (los datos y la energía); una línea de producción que va desde la ingesta hasta el entrenamiento; el ajuste fino y la inferencia a gran escala, además de un producto que sale de la planta en tiempo real.

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Lo que ha cambiado en los últimos años es dónde se concentra el valor de esta línea. Durante mucho tiempo, la conversación giró en torno al entrenamiento de grandes modelos, una etapa costosa y restringida a unos pocos gigantes. Hoy en día, el centro de gravedad se ha desplazado hacia la inferencia, cuando los modelos ya entrenados razonan, exploran alternativas y responden a millones de usuarios al mismo tiempo. Los modelos de razonamiento avanzados pueden consumir en esta etapa hasta cien veces más recursos computacionales que la inferencia tradicional, lo que indica que la demanda no es un pico pasajero, sino una curva que apenas está comenzando. Ya no es necesario haber entrenado el modelo original para generar valor, porque la oportunidad está en operarlo, adaptarlo y ponerlo a producir.

México ya figura en este mapa. La Asociación Mexicana de Centros de Datos estima una oportunidad de 18,000 millones en inversiones hasta 2030 para que el país se sume a la carrera global de la IA. En el segmento de centros de datos especializados en IA, el mercado mexicano generó 70 millones de dólares en 2025 y podría alcanzar los 261.5 millones de dólares en 2031, con un crecimiento promedio anual del 24.5%, según Mordor Intelligence .

Es aquí donde la experiencia industrial mexicana deja de ser una metáfora y adquiere relevancia práctica, pues quien conoce una planta moderna reconoce el vocabulario de una fábrica de IA. Existen procesos que garantizan la calidad de los insumos, porque un modelo entrenado con datos desorganizados es tan poco confiable como una pieza producida con materia prima defectuosa. Hay ciclos de mejora continua, porque los resultados de la inferencia alimentan al sistema en cada iteración. También hay gemelos digitales, que simulan y optimizan toda la instalación incluso antes de colocar el primer ladrillo. La disciplina que México ha desarrollado para certificar procesos, capacitar a técnicos y operar cadenas de suministro complejas es la misma que exige esta nueva forma de manufactura.

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Por eso mismo, la lección más importante no es tecnológica, sino organizativa: una fábrica de inteligencia no se compra, se desarrolla. La infraestructura informática es indispensable, pero por sí sola es un edificio vacío; necesita datos organizados que la alimenten y personas capaces de diseñar los flujos, ajustar los modelos y traducir los resultados en decisiones de negocio. El talento, los datos y la infraestructura forman parte de la misma cadena productiva, que avanza al ritmo de su eslabón más débil; por lo tanto, las organizaciones que comprendan esta dinámica transformarán la inteligencia artificial en resultados.

El contexto para esta transformación es especialmente favorable, ya que el nearshoring ya ha demostrado que la región atrae producción de alto valor cuando combina una ubicación estratégica, tratados comerciales y capacidad instalada. El siguiente paso es decidir dónde se producirá la inteligencia que guiará estas plantas, cadenas de suministro y servicios. Esta transición ya ha comenzado con el anuncio del gobierno mexicano de una inversión de 1,000 millones por parte de Flex, entre 2026 y 2028, para producir equipos destinados a centros de datos de IA en Guadalajara, Aguascalientes y Ciudad Juárez, creando plantas mexicanas capaces de fabricar las máquinas de las nuevas fábricas. Muchos gobiernos denominan a este movimiento “soberanía digital”, una comparación que revela la dimensión estratégica de la IA, que tiende a convertirse en parte de la infraestructura nacional, al igual que el agua, las carreteras y las telecomunicaciones. Producirla localmente permite entrenar modelos en el propio idioma, con datos y prioridades del país, además de garantizar que las decisiones sobre la economía nacional se tomen dentro de sus fronteras.

México ha consolidado su posición en la economía global al desarrollar la capacidad de producir a gran escala y abastecer a las cadenas internacionales. El siguiente paso es aplicar esa misma capacidad a la infraestructura de inteligencia artificial, un sector en el que la operación, la adaptación y el uso de los modelos serán tan importantes como su creación. La marca “Hecho en México” ha ayudado a identificar los productos fabricados en el país durante décadas; ahora se presenta la oportunidad de que México también sea reconocido como uno de los lugares donde se construirá y operará la nueva infraestructura de inteligencia.

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Nota del editor: Marcio Aguiar , director de la división Enterprise de NVIDIA para Latinoamérica. Con más de 14 años de experiencia en NVIDIA, Marcio Aguiar es el director responsable de la división Enterprise de la compañía en América Latina. Su enfoque está en expandir el uso de las plataformas de software y hardware de NVIDIA en las áreas de Inteligencia Artificial, HPC, Centros de Datos, Virtualización y Visualización Profesional. Estas plataformas están integradas con las arquitecturas de hardware ofrecidas por empresas asociadas al programa de canales de NVIDIA —la NVIDIA Partner Network—, que incluye CSPs, OEMs, consultoras, revendedores y distribuidores.

Actualmente, Marcio lidera iniciativas que llevan innovación tecnológica a las corporaciones a través de las técnicas más avanzadas de IA, como agentes autónomos, robótica, ciudades inteligentes, simulaciones industriales, fábricas de IA y entornos inmersivos con la plataforma NVIDIA Omniverse. Estas soluciones están transformando sectores estratégicos mediante plataformas como AI Factory, AI Refinery y Digital Twins, reforzando el compromiso de la división corporativa de NVIDIA con la transformación digital en la región.

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Inteligencia artificial Nvidia

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