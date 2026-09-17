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El impacto del capital natural en la estrategia empresarial

La escasez de agua, el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad pueden elevar costos, interrumpir cadenas de suministro y afectar el acceso al financiamiento.
jue 17 septiembre 2026 06:05 AM
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Naturaleza
El agua, los suelos, los bosques y otros ecosistemas proporcionan recursos y servicios de los que dependen las empresas para operar, por lo que su deterioro puede convertirse en un riesgo para las cadenas de suministro y los costos del negocio. (Mlenny/Getty Images)

Durante mucho tiempo la naturaleza fue considerada un recurso prácticamente ilimitado y ajeno a las decisiones empresariales, sin embargo, esta visión está cambiando porque el agua, los suelos, los bosques, los océanos, la biodiversidad y los ecosistemas forman parte del inventario de recursos naturales conocido como capital natural, que proporciona bienes y servicios ecosistémicos indispensables tanto para la vida, como para la actividad económica, por lo que buena parte de la capacidad de las empresas para operar y generar valor depende, directa o indirectamente, de que estos recursos se mantengan disponibles y en condiciones adecuadas.

Por ello, su deterioro no representa únicamente un problema ambiental, sino que puede convertirse también en un riesgo operativo, financiero, social y estratégico para las organizaciones, al traducirse en interrupciones de las cadenas de suministro de las empresas, incremento en los costos de sus insumos, escasez de recursos, cambios regulatorios, pérdida de mercados o mayores dificultades para acceder a financiamiento.

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Al mismo tiempo, esta transformación abre oportunidades para aquellas organizaciones capaces de anticiparse, ya que la protección y restauración de los ecosistemas pueden impulsar nuevas soluciones, productos, servicios y modelos de negocio. En este sentido, comprender el capital natural no consiste únicamente en reconocer su importancia ambiental sino en identificar cómo la naturaleza está vinculada con la capacidad de una empresa para crear y mantener valor en el largo plazo.


Por lo tanto, las empresas necesitan identificar de qué elementos de la naturaleza dependen, qué impactos generan sobre éstos y, a partir de ello, determinar cuáles son los riesgos y oportunidades que pueden afectar su estrategia y desempeño. Este enfoque coincide con las recomendaciones de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), que plantea analizar las dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza e integrarlos a aspectos fundamentales de la gestión empresarial como la gobernanza, la estrategia, la administración de riesgos, las métricas y los objetivos.


En este contexto, la medición se convierte en un elemento indispensable para pasar de la preocupación a la gestión, y herramientas como el Natural Capital Protocol permiten identificar, medir y valorar las dependencias e impactos de una organización sobre el capital natural utilizando metodologías de valoración económica e indicadores físicos como el consumo y disponibilidad de agua, el uso de suelo, las emisiones, los residuos o las afectaciones a la biodiversidad, entre otros.


Lo importante es que esta información sobre capital natural no sólo se quede en un reporte más, sino que sirva para mejorar la toma de decisiones del negocio y permita entender qué consecuencias tendría para éste si se continúa operando de la misma manera, ya que una empresa que comprende su dependencia de la naturaleza puede rediseñar procesos, fortalecer sus criterios de selección de proveedores, invertir en eficiencia hídrica, desarrollar modelos de economía circular, proteger ecosistemas estratégicos, innovar en productos menos intensivos en recursos, etc.


Esta perspectiva también está ganando relevancia para los mercados financieros, debido a que los riesgos relacionados con la naturaleza pueden tener consecuencias sobre los flujos de efectivo, el acceso al financiamiento y el costo de capital. En esta dirección, las normas del International Sustainability Standards Board (ISSB), particularmente IFRS S1, buscan que las empresas comuniquen información relevante sobre riesgos y oportunidades de sostenibilidad que puedan afectar sus perspectivas financieras.


La pregunta estratégica, entonces, ya no es solamente cuánto impacta una empresa al medio ambiente, sino también de qué manera depende de él, qué consecuencias tendría su deterioro y cómo puede convertir ese conocimiento en mejores decisiones. Por esta razón, el capital natural no debería ser entendido como una responsabilidad exclusiva de las áreas ambientales o de sostenibilidad, ya que su gestión requiere involucrar al consejo de administración y a las áreas de finanzas, operaciones, compras, innovación, riesgos y recursos humanos, porque las decisiones que determinan la relación de una empresa con la naturaleza ocurren a lo largo de toda la organización.

Incorporar el capital natural a la estrategia empresarial implica reconocer que no puede existir generación de valor sostenible en el largo plazo si se deterioran las condiciones naturales y sociales que hacen posible esa generación de valor. Por ello, medir el capital natural permite comprenderlo, gestionarlo ayuda a reducir riesgos y aprovechar oportunidades, pero integrarlo verdaderamente a la estrategia permite convertir la sostenibilidad en una fuente de innovación y competitividad empresarial.

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Nota del editor: Jorge Reyes Iturbide es especialista en responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible y desde hace 21 años ha trabajado para diversas empresas y organismos nacionales e internacionales en proyectos de investigación, consultoría, desarrollo de estándares y educación ejecutiva en la materia. Actualmente es Director de Empleabilidad y docente de Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac México. Síguelo en X y LinkedIn .

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